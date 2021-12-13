林秉樞遭拘提畫面曝光！搶出聲「高嘉瑜的事我知道」 隨後見拘票軟了

林秉樞遭爆「左擁高嘉瑜右擁護理師」，還靠著「護理師男友」的身份，早在今年7月就接種疫苗。如今再爆出，林秉樞恐怖情人的行為，不只對高嘉瑜，他還曾逼護理師女友，在診所內對他「視訊下跪」。

林秉樞12月1日遭檢方拘提時，身邊有一名一起下樓的長髮吳姓女子，在高嘉瑜11日入住前，就曾數度進出林秉樞的房間，案件爆發後，吳女又再度出現，一直被傳林秉樞關係密切。

之後吳女被起底，是一名護理師，也是林秉樞另名女友；禾馨診所營運長林思宏也親自證實，經查證發現林秉樞7月以禾馨一位吳姓護理師的男朋友身分接種疫苗，因當時院所可以決定施打對象，因此是合法的

據三立新聞報導，吳姓女友是一名超音波技術員，在禾馨工作長達6到7年，但林秉樞的事件爆發前她突然閃電離職，還被爆料也遭受暴力對待。

據傳禾馨內部早有吳女的男友是「恐怖情人」的傳聞，嚴密控管吳女行程和下班時間，若太晚回家讓林不滿，就會拳打腳踢，甚至曾要求她在診所內，開視訊下跪道歉。