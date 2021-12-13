立委高嘉瑜遭到「恐怖情人」林秉樞施暴，男方惡劣行徑近日一一被揭露，今又爆出他在交往高嘉瑜時，劈腿一名禾馨診所護理師，更牽扯出他一邊要高嘉瑜喬疫苗，一邊安排人到禾馨打疫苗一事，引發輿論譁然；媒體還挖出，林秉樞同樣對禾馨護理師女友家暴，不但對她拳打腳踢、限制交友，還曾逼迫女方在診所內開視訊下跪道歉。網友則對此表示，「一天到晚逼人下跪是怎樣啊」。

林秉樞遭爆在今年7月15日、10月5日於禾馨診所、台中榮總接種莫德納疫苗，經查證後發現林秉樞當時除交往高嘉瑜，還劈腿禾馨診所一名吳姓護理師，並藉由護理師男友身份到該院接種疫苗；根據「三立新聞」報導，該吳姓護理師是一名超音波技術員，在禾馨婦產科工作約6至7年，不過卻在林男家暴事件爆發前夕突然離職。

禾馨診所同仁透露，院內早有吳姓護理師男友是恐怖情人傳聞，林秉樞不僅會對吳女施暴，還會監控她下班的路程時間，如果太晚回家或是與朋友聚餐，就會爆打女方，甚至曾經逼吳女在診所內開視訊下跪向他道歉。

根據了解，林秉樞日前遭拘提時，吳姓護理師就在現場，還曾進出房間疑似幫忙林男收拾東西，因此被懷疑是否知曉部分內幕，不過在事發後，吳女已從禾馨診所離職，並換掉手機號碼神隱，令友人擔憂。

報導指出，吳姓護理師友人透露，吳女交往林秉樞後，聊天內容就變得負面與極端，因為林男不但限制她與朋友聚會，還常出言恐嚇，直到最後吳女已被弄到近精神崩潰，「不順著他的時候，他就恐嚇說，你知不知道我跟你發生關係的時候，都給你拍影片」，惡劣行徑令友人搖頭。

事件新進展經轉貼至PTT論壇，掀起網友熱議，有網友表示，「一天到晚逼人下跪是怎樣」、「到底有幾個女友啊」、「他是有什麼毛病」、「綠圾滿口女權 結果整年外遇打女人」、「婦女部還在忙拉！不要Call她」。