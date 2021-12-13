上週五結束的中共中央經濟工作會議中定調明年「穩字當頭，穩中求進」，大陸財經專家指出，報告中多處強調「穩」，是因為存在不穩因素，總根源是金融不穩，導火線可能是房地產業泡沫的破裂。

大陸前全國人大財經委副主任委員賀鏗接受《路透》書面專訪時指出，中共中央經濟工作會議為明年經濟工作定調「穩字當頭，穩中求進」，是因為存在不穩，不穩的總根源是金融不穩。引爆不穩的導火線可能是房地產業泡沫，所以會議繼續強調「房住不炒」定位，而資本設置紅綠燈也需要先立法。

賀鏗表示，中國的房地產可能與當年泰國、美國和日本有所不同。一是低等級商品房總量過剩。空房率估計不低於20%，所以去庫存問題很大；二是房地產行業的債務量大，且與銀行和地方政府有交集，大大增加了「拆彈」困難。因此會議強調「堅決遏制新增地方政府隱性債務」，要正確認識和把握防範化解重大風險，2022年不可避免地還會有雷要爆，責任一定要明確。

報導指出，今年9月以來，中國恒大、佳兆業等房企債務暴雷頻生，嚴重挫傷投資者信心，市場普遍預期明年房價將進一步下滑，明年房企風險大增。賀鏗認為，會議要求為資本設置「紅綠燈」，加強監管是非常必要的，但必須立法，規則要統一，要真正有利於資本公平競爭，要通過改革將金融機構（包括銀行）改革為非贏利的仲介服務機構。

賀鏗提到，1.3萬字的會議通稿，在25處用了「穩」字，要各地區各部門擔負穩定宏觀經濟的責任，推出有利於經濟穩定的政策。在他看來，「需求收縮」是就業不充分和收入增長緩慢造成的，必須高度重視解決這個問題。他不贊成「新基建」的提法，暫勿在5G商用化上面花太多錢，如果全國鋪開5G建設，投入動輒幾千億，而且暫時也沒有多大用處，因為現在離工業互聯網時代還相當遠。

此外，賀鏗表示，今年他還是不識時務地對芯項目的無序擴張表達很不贊成的態度，希望遵照會議精神抓好重點群體就業，推支持基層政府落實助企紓困政策和保基本民生、保工資、保運轉。每年財力總是有限的，應該儘量用在刀刃上，不希望把大量的錢繼續浪費在一時見不到成效的基本建設之上。

至於「供給面衝擊」，主要是因「百年變局」和世紀疫情產生的供應鏈斷裂問題。這些問題對產業鏈影響不小，解決這些問題不能急，要防止病急亂投醫，要從長遠著眼，防止一哄而起。「科學研究是不可以搞群眾運動的，我們在歷史上有過沉痛教訓。我相信我們有能力解決高科技對供給衝擊的困難。前提是要激發科技人才的創新精神。」

在賀鏗看來，現在人們對未來的信心不足，信心與「需求收縮」、「供給衝擊」所形成的負面影響直接相關。所以，「六穩」中重要的是穩就業、穩金融。只要就業充分、金融平穩，人們的信心就會恢復。「要相信中國經濟的韌性，因為中國產業門類齊全、市場巨大、制度優越。所以，內迴圈具有『自平衡能力』，一般不會形成急劇衰退。」

他還認為，在收入增長緩慢，需求收縮的當下，中國應該適度捨棄部分增長速度，要在實現質的提升方面多下工夫。建議2022年GDP預期增長速度定在5%左右，財政赤字不要超過3%，要實行財政平衡與貨幣合理寬鬆的政策組合。