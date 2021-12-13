另類人財兩失？一名女子分享「約砲被詐騙的」慘痛經驗，約了男網友開房，自己先出房錢不說，之後男子藉口「媽媽拿卡來給他」一去不回，害女網友失了興致離開。之後對方又傳訊說要還錢，女子傻傻傳了現金卡片照片給對方，竟慘遭盜刷。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》控訴，某日約了男網友開房，當時對方表示自己沒帶現金也沒帶信用卡，要求女子先代墊，到了房間後男網友說會叫母親將信用卡拿過來後便走出了房間，卻一直沒回來，原PO在現場等待時間太久，導致沒Fu了先行離開。之後男網友傳訊叫原PO拍卡片給他，表示要把開房的錢匯過去。

原PO不疑有他，二話不說便將自己現金卡拍照並傳給男子，男子詢問有沒有收到驗證碼簡訊，表示需要打入驗證碼才可將錢匯過去，豈料根本是一場騙局！該男在收到驗證碼後竟盜刷了近2000元。

「不要一堆人說有吃又有拿」原PO最後更氣憤強調：「沒吃到沒吃到沒吃到」。