温昇豪與連俞涵天台談心畫面超唯美。（公視提供）

温昇豪回應連俞涵，薛仕凌飾演的文貴很不錯適合她。（公視提供）

連俞涵忍不住落淚。（公視提供）

薛仕凌飾演的文貴對於連俞涵一往情深。（公視提供）

吳政迪客串飾演年輕時的王永慶。（公視提供）

黃健瑋向李杏求婚被拒。（公視提供）

公視與客委會合製時代生活劇《茶金》，上周六播出第9、10集，平均收視率持續攀升，分別為1.58及1.75，持續居當日全頻道戲劇類節目之冠。其中一場連俞涵飾演的「小吉」張薏心與温昇豪飾演的KK，在中美聯合辦公大樓天台的談心戲，在夕陽餘暉中，連俞涵看温昇豪的眼神是滿滿的愛意，且畫面超美，細膩的動畫讓觀眾真假難辨，粉絲大讚「這畫面突然有種在看《天橋上的魔術師》的感覺」、「完全就是99樓的感覺」，台北大轟炸場面更是吸睛。

而最虐心的一場戲，就是「小吉」張薏心送KK去車站，以文貴到家提親為引，問KK的意見，進行最後一次「直球對決」。KK卻說：「文貴是一個不錯的對象…文貴真的適合你。」薏心含著淚再追問：「夏老闆適合你嗎？」KK回：「我們也滿好的！」薏心強忍著淚水低著頭，歸還KK「投資」她的一塊美金，堅強地抬起頭對KK說著：「我一定會幸福的，你也要幸福！」面對困難一向堅強的小吉，在這場感情魔王場，終於忍不住落淚，粉絲的心也碎滿地。

連俞涵透露，劇本中原本小吉有許多哭戲，她跟導演林君陽討論：「希望能打破女性柔弱的刻板印象，展現堅強的一面，而且，小吉忙著處理家族事業上的各個鉅變，根本來不及哭，所以，刪了許多哭戲。唯獨感情是無法理性的，小吉雖然跟KK沒有轟轟烈烈的愛情，但是她親近、仰慕、依賴KK，是種獨一無二的感情！能否昇華成愛情，真的不是很重要。」

連俞涵還分享，這場戲開拍前，導演林君陽還偷偷走到她身邊確認：「妳沒有拿掉吧？！」連俞涵調皮地說：「有啦有啦，我可以哭一下！」林君陽才點點頭轉身離開去準備開拍。

而薏心與文貴雙贏完成電報單，去跟政府談綠茶底價，文貴一直偷看薏心，順利成立「台灣綠茶聯合小組」，兩人在走廊很開心，文貴還偶有害羞，被網絲狂評「40好可愛喔」、「文貴真的是癡情男子漢」，還有粉絲狂催：「這兩個可以結婚了！」果不其然，文貴再來提親了，認真的神情又再度狂圈粉，粉絲大呼「文貴暈船了！」但是小吉卻一直翻白眼，表情超多，引起熱烈討論！該集從文貴再次上門提親，收視一路攀升。

黃健瑋飾演的靳將軍與李杏飾演的夏老板這條感情線，上周正式躍上檯面。在永樂座後台，靳將軍跪求夏慕雪答應當二房，卻遭夏慕雪婉拒：「有家就回去，以前的上海回不去了。」黃健瑋透過走位與跪求，將靳將軍在硬漢的外表中，藏著柔情的一面，展露無遺。李杏說，「夏老板在上海時，跟靳將軍有著才子佳人最美的愛情，但是一到臺灣，局勢改變，兩人就真的是身不由己！成為兩條無法交叉的平面線！」

上周的驚喜彩蛋則是金鐘視帝吳政迪客串演出年輕時的台塑集團創辦人王永慶，短短不到1分鐘的戲立刻被眼尖的粉絲認出，極其相似的身形、儀態，還被觀眾誇「神複製」，完全印證了當初製作人邀請吳政迪演出的初衷果然是對的。

即日起至12月底，台北誠品生活南西店四樓梯廳展出《茶金 劇服展》；本周六（12／18）主要演員連俞涵、薛仕凌、李杏、許安植將會出席「茶金 完結搶先看 特映講座」。另外《茶金 戲劇經典場景特展》於花蓮文化創意產業園區24棟展出，完全免費。