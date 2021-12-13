浙江疫情持續擴大，浙江省紹興13晚間公布，13日0點到21點30分，新增確診病例37例，其中上虞區36例，越城區1例。自12月7日以來至13日21時30分，紹興市累計報告確診病例144例、無症狀感染者1例，其中上虞區確診病例141例和無症狀感染者1例，越城區確診病例3例。

浙江疫情告急，央視新聞報導，目前浙江中高風險地區採取嚴格出行管制，且此一限制將延續到2022年3月15日，也就是人大、政協「兩會」之後。足見官方對防堵疫情的重視程度。

報導稱，浙江省交通運輸廳副廳長胡嘉臨13日表示，鐵路客運方面，目前，全省除紹興東站、上虞火車站實行只進不出管控措施外，其他站均運行正常。杭州蕭山區、寧波鎮海區、紹興上虞區人員嚴格限制通過鐵路出省，杭州、寧波、紹興等3個地市其他縣（市、區）的人員出省必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。以上中高風險涉疫地區出行要求執行時間將一直延續到2022年3月15日。