英國首相強生 (Boris Johnson)證實，英國在Omicron疫情擴散之際，已經有至少1人因感染Omicron變種病毒而亡，市場也關注美國聯準會(Fed)將在本周召開為期2天的FOMC會議，美國10年期公債殖利率來到1.448%。美股周一(13日)開盤下跌百點，蘋果市值離3兆美元剩一步之遙，開盤股價微漲。

截至台灣時間9日晚間10點40分，道瓊工業平均指數下跌138.64點或0.39%、暫報35,832.35點；標普500指數下跌13.37點或0.28%、暫報4,698.65點；那斯達克指數下跌28.0點或0.18%、暫報15,602.56點；費城半導體指數上漲14.01點或0.36%、暫報3,928.68點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價下跌1.66%、暫報1,000.12美元。NVIDIA股價下跌0.30%、暫報301.08美元；AMD股價上漲0.25%、暫報138.89美元；英特爾下跌0.32%、暫報50.43美元；高通上漲3.61%、暫報190.51美元。

台積電ADR股價下跌0.52%、暫報118.51美元；聯電ADR股價下跌0.35%、暫報11.29美元。

市場對於通膨高漲的心態已經消化，上周藍籌股聚集的道瓊指數上漲 4%，打破了連續 4 周的跌勢，創下 3 月以來的最佳單周表現。標普 500 指數和那斯達克指數上周分別上漲 3.8% 和 3.6%，均創自 2 月初以來的最佳單周表現。