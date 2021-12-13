中文博大精深，學中文對老外來說其實很難，近日網路上瘋傳一張美國學生的中文考卷，地獄級題目曝光，讓許多網友直呼「真的難」，甚至還有華人看完考卷後驚呼「我中文程度0分」！

有網友在微博貼出一張號稱是某所美國學校的中文期末考卷，試題共分為同義詞、反義詞、造句、作文四大項，第一大題的同義詞題目中，除了「愛戴」較常見外，包括「僦居」、「隱逸」、「憬悟」等冷僻詞彙，恐怕連華人都會被難倒。

第二大題則要寫出「羈絆」、「窒息」、「墨守成規」、「一暴十寒」、「鶴立雞群」、「曇花一現」、「出淤泥而不染」、「刨根問底」等的反義詞；第三大題要用「見方」、「潺潺」、「璀璨」、「蔚為奇觀」、「不恥下問」、「金蟬脫殼」、「千里迢迢」等詞造句。

第四大題的作文，還要用「蓮花的啟示」、「永遠的昭君」、「蒲松齡」等古文學經典來創作。題目曝光後，讓許多人嚇傻，不少人都一致認為，這樣的考題也太難，別說美國學生了，可能有一票華人都會被難倒。

網友看完這張考卷後紛紛回應「真的難」、「太難了吧！」、「一秒被難哭」，還有華人驚呼「大部分都不知道什麼意思」、「我中文程度0分」。