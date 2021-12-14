台灣機車龍頭光陽集團（KYMCO）加入美國哈雷機車旗下電動機車部門LiveWire新成立的合資企業，新公司今天並宣布將在紐約證交所上市，成為首家在美股掛牌的電動機車企業。

哈雷機車（Harley-Davidson）發布公告，LiveWire將與特殊目的收購公司AEA-Bridges Impact Corp.（ABIC）合併組成一家新上市企業，由ABIC出資4億美元現金、哈雷投資1億美元，光陽則將透過上市後私募投資（private investment in public equity，PIPE）方式投資1億美元（約新台幣27億8000萬元）。

新公司以LiveWire為名，將以代碼LVW在紐約股市掛牌，企業價值預估約有17億7000萬美元（約新台幣492億元），收盤時的交易後權益價值則預估約有23億1000萬美元。

這起交易已獲得哈雷和ABIC的董事會批准，預計明年上半年完成。完成後哈雷將持有74%股份，ABIC的股東持有17%，ABIC創辦人和光陽則各持有約4%股份。

哈雷董事長、總裁暨執行長蔡茨（Jochen Zeitz）將擔任LiveWire代理執行長，為期2年；哈雷現任電動車部門執行長莫利賽（Ryan Morrissey）則將擔任LiveWire總裁。

新聞稿指出，LiveWire將受惠於領先業界的戰略夥伴，利用哈雷和光陽的工程專業、製造足跡、分銷、供應鏈基礎設施和全球物流能力；電動車是哈雷機車2021年至2025年Hardwire戰略計畫不可或缺的一環。