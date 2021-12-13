「老公和妹妹趁我坐月子在一起了」，一名人妻崩潰發文，表示在坐月子期間，發現自己親妹妹傳訊息給自己丈夫，更傳穿情趣內衣的照片，原來兩人竟然勾搭上。人妻十分崩潰卻壓抑沒有爆發，因為老公對她，生活無虞完全不必煩惱金錢；而跟妹妹從小感情就好，讓人妻十分苦惱「是不是就大愛一點，我們三個就一起這樣生活？」。

人妻在爆料公社App匿名公社發文，表示自己在月子中心已快滿月要回家，10天前無意間發現老公手機有自己妹妹傳來的訊息，問姊夫什麼時候回家，她要吃宵夜喝紅酒，還傳她新買的戰袍（情趣內衣）。

丈夫表示要陪原PO在月中睡，妹妹竟叫他騙說要回家用電腦趕工作，丈夫哄原PO妹妹說，明早就回去，果然隔天一早7點就匆匆忙忙說他有工作就離開了。

原PO表示「他們真的好會演戲，一個對我呵護備至、一個對我關懷至極，要不是我發現他們的事，我真的會以為自己上輩子做了什麼好事才能夠這麼幸運，否則何德何能這麼幸福？」。她更苦惱，老公對她很好，嫁給他生活無虞完全不必煩惱金錢，只要原PO對一項商品多看一眼，老公就一定買給她。

而跟妹妹感情也很好，爸媽工作忙碌她們從小就無話不談相互照顧，真的想不到他們會趁自己做月子搞在一塊。原PO甚至稱「有慎重考慮過，是不是就大愛一點，我們三個就一起這樣生活？」。

眾多網友紛紛回應：「看來妳已經接受了，就找妹妹跟老公好好談談，凡事沒有不可能」、「錢 在作主的」、「你要是放的下，就三人行吧！」；也有人說「妳還好嗎？腦子壞了嗎？趁早處理喔」、「你腦子還清醒嗎？居然可以容忍一夫二妻對方還是你親妹妹」、「真的先不要 有時候一委屈就是一輩子」。