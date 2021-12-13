瑟琪主演Salvatore Ferragamo 2021 Holiday 系列《It’s Movie O’Clock!》形象廣告。

Ferragamo在耶誕時節發表Holiday系列商品，請來全球品牌代言人SEULGI瑟琪演繹這個系列的歡愉與快樂。影片從瑟琪收到一封神秘的邀請函開始，並由影片提點出Ferragamo在年底推出Holiday系列裡埋藏什麼樣的夢幻與驚喜。女士系列中深具話題性的穆勒鞋和F楔形跟靴，以最耀眼的璀璨亮片，另外繫帶涼鞋及帶有鏡面折射感鞋跟的高跟鞋也都深具節日派對風格，相當搶眼。

反光質感深具節慶感的鞋履，也是Ferragamo本次假日系列的重點單品。

音樂能封存我們美好回憶，也是催生創作的動力。Gucci今年假日禮讚系列就以音樂合輯（The Mixtape）想法做為出發點，將Aria詠嘆調系列分推出四個系列作品，重現過往年代的流行文化，形象廣告也與卡式錄音帶的流行年份重疊，形成另一種趣味設定。系列作品分為與Balenciaga合作的駭客實驗室，帶有五顏六色與幾何圖樣的馬術世界，以日常生活為原點發表的風格家居，還有跨年夜前的五顏六色水晶珠寶等包款飾品，相當吸引人。