第79屆金球獎今天公布入圍名單，電影「犬山記」（The Power of the Dog）及「貝爾法斯特」（Belfast）各獲7項提名居首。

「貝爾法斯特」故事設定在1970年代的北愛爾蘭，「犬山記」是由紐西蘭導演珍康萍（Jane Campion）執導。

全球暖化諷刺劇「千萬別抬頭」（Don't Look Up）、美網威廉絲姊妹父親的故事「王者理查」（King Richard）、大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的新版「西城故事」（West Side" Story）及成長故事「甘草比薩」（Licorice Pizza，暫譯）則各獲4項提名。

Netflix電影共獲17項提名，領先群雄。金球獎將於1月9日宣布得主，但因美國國家廣播公司（NBC）今年稍早宣布退出轉播，迄今仍不確定典禮形式。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1101213