台電萬隆變電所12日因設備故障過熱爆炸，造成雙北30萬戶大停電，台電表示將依《營業規章》扣減電費，但根據《營業規章》規定，會有9成以上停電戶都拿不到補償，且一般住宅用戶可獲電費賠償僅1.08元。對此，民進黨台北市議員王世堅痛批台電的心態非常可惡，並直言這點賠償讓民眾去收驚都不夠，還不如乾脆不要賠錢。

據了解，即使停電超過1小時，民生電費扣減僅1.08元。中央大學教授梁啟源表示，台電扣減太低，一般來說，工業停電約是平均電價的20倍，也就每度電要賠52元；服務業則高達100倍，每度電應賠260元。

對此，王世堅13日在政論節目《這！不是新聞》中表示，台電怎麼解釋是多餘的，「台電就是心態非常可惡啦，我就先講說他要賠1塊錢，那你乾脆不要賠算了」，光是看到這個爆炸驚悚的畫面，民眾受到的驚嚇，不是賠一點錢就能了事。主持人陳斐娟問王世堅，你的意思是連收驚的錢都不只1塊？王世堅回答，光是坐車去廟裡面收驚，也不只那個錢，對不對？

王世堅更認為，台電陷中央政府於不義，在公投前夕，社會兩極化，意見相左、對立的時候，故意便宜行事。輸電系統的老舊，不是今天才有的問題，而政府也通過預算，建了新的變電所，但擺了兩年多，完全沒去和社區做任何溝通，放著新的不用。