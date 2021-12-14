新北市長侯友宜今天臉書發長文，對4大公投案表態，不過內容卻還是未明確表態，掀起熱烈討論。對此，資深媒體人黃暐瀚分析認為，他在看完侯友宜臉書文章後，透露他觀察到的現象，即「公投非對決，人民自己決定投什麼」，也就是說，侯友宜他在公投當中，並不想站隊表態，他不會要別人表態，相對別人要他表態。朱學恒則認為，侯友宜作為一位政治領袖，應該該告訴人民，自己在想什麼。

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黃暐瀚13日晚間在宅神朱學恒臉書直播表示，他在看完侯友宜臉書文章後，透露他所觀察到的分析，即「公投非對決，人民自己決定投什麼」。也就是說，侯友宜他在公投當中，並不想站隊表態，他不會要別人表態，相對別人要他表態，他也不會說，大家各自去投就好。

而朱學恒也在直播中透露其個人觀點，他認為，侯友宜作為一位政治領袖，就是該告訴大家，自己在想什麼，今天都不表態自己要什麼，這已經不是討好不討好深藍或淺綠的問題，重點是「沒有人是局外人」，作為一個領袖人物，可以不用說服每個仁，但要有擔當共負成敗。沒有一個領袖可以說，一場戰爭中我覺得誰對誰錯，沒有不沾鍋的領袖，這是大問題。

不過，宅神也強調，自己沒有任何苛責侯友宜的意思，只是作為中間選民，都會想了解每個政治人物對特定議題的立場，「誰都不得罪，是當幕僚的人才，作為領袖一定會被某些人討厭或喜歡，尤其是公投是國家議題，怎麼會對國家未來走向會沒有意見？就算是反核四我也支持」。

黃暐瀚反問朱學恒，對公投的態度是什麼？朱學恒說，自己的態度很簡單，就是支持四個都同意，雖然支持的理由跟大家不一樣，自己也身為半個公眾人物，表態就是要讓大家知道自己在想什麼，這該講清楚，不能不講。