喜歡NBA籃球的朋友們一定都有注意到媒體在10/21及11/13分別以斗大的標題「威少湖人首戰形同災難 『正負值』-23全場最低」及「威少生日『正負值』全場最低 湖人遭灰狼痛宰24分」，報導這個球季才剛加入湖人的「大三元製造機」威斯特布魯克(Russell Westbrook，簡稱威少)的上場表現情形，究竟什麼是「正負值」，它又跟運彩的投注有什麼樣的關係，今天在這裡跟大家解說。

從籃球「正負值」統計數據看運彩投注眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

籃球比賽有關球員表現的統計數據中有1個所謂的「正負值」，指的是「球員在上場的期間內，其所屬球隊整體比分輸贏的增減情況。」 NBA球員「正負值」的計算方式是：球員下場時其所屬球隊與對手的分數差距減去球員上場時其所屬球隊與對手的分數差距，數學公式即【（下場時球隊得分-對手得分）-（上場時球隊得分-對手得分）】。這個數據設計目的主要是為了涵蓋一些無法用具體數據直接衡量球員場上表現而設置的指標，例如在團隊的合作下讓1位球員獲得投籃機會投進了1個3分球，雖然這個3分球在得分統計上只會記到這個射手身上，但在「正負值」統計上則會記到場上所有同隊球員的身上，以合理反映場上所有球員對球隊這3分的貢獻。所以每場比賽下來，只要有上場的球員都會有這場比賽的「正負值」，這個「正負值」越大代表這名球員上場後帶給球隊的幫助越大。

籃球「正負值」新聞圖片。(台灣運彩提供)

籃球「正負值」說明。(台灣運彩提供)

籃球「正負值」說例。(台灣運彩提供)

從本季NBA「正負值」排名前10名球員來看，前3名依序為勇士柯瑞的+14.0、勇士伊谷達拉的+9.3及灰狼羅素的+9.1，可以說是在場上對球隊的貢獻極高，這也讓勇士在目前的戰績居首，本季NBA「正負值」排名後10名球員來看，倒數前3的為火箭格林的-14.5、魔術哈里斯的-13.4以及火箭蒂斯的-11.3，也就是說這3位球員在場上時球隊容易開始處於劣勢。

2021NBA「正負值」排名前10名球員。(台灣運彩提供)

2021NBA「正負值」排名後10名球員。(台灣運彩提供)

這個「正負值」統計數據大家在投注運彩時可以納入參考，「正負值」低的球員只要上場，其所屬球隊就容易處於劣勢，縮小領先或是被逆轉的機會就會提高，反之，「正負值」高的球員只要上場，其所屬球隊就容易處於優勢，有機會擴大領先或者逆轉戰局。