資深演員劉雪華現年62歲，她曾是瓊瑤電視劇御用女主角，素有「瓊瑤女郎」美譽，最為人津津樂道的就是三秒落淚的哭戲，被外界以「水龍頭」讚美她的精湛演技，近年則在大陸出演不少古裝戲的太后。日前她在一段影片中再現三秒落淚神技，告訴視頻節目的年輕夥伴「有爸媽的好」，情緒到位合拍令粉絲再次一飽神技眼福。

劉雪華參與對岸實境節目《屋簷之夏》，上(11)月25日她為合住的年輕人準備連線驚喜，讓嫩妹劉贇從視頻中與媽媽對話，只見劉贇一見到媽媽開口，立即感動到手捂嘴紅了眼眶，聽到母親話語全是對孩子的關心，劉雪華當場被戳到淚點，現場哽咽即興演出三秒落淚。

劉雪華看到拉宏桑爸媽的關心，眼淚止不住。（圖／新浪視頻截圖）

劉贇說：「其實打電話還好，看到她我就好想她。」並頻頻拿面紙拭淚；另一位拉宏桑則逞強嫌爸媽嘮叨，但爸媽仍提醒孩子做事要主動點，並說「爸爸媽媽很想妳」，劉雪華聽著早已紅透眼眶，連線剛結束她就說：「妳們有爸媽真好，所以妳們還是幸福的。」並頻頻拭淚，與其說演技，毋寧說是真情流露。

資深女演員劉雪華。（圖／取自中時資料庫）

劉雪華從影超過40年後走出舒適圈，參與實鏡綜藝節目《屋簷之夏》，這是一檔紀錄忘年共居的觀察紀實真人秀；談到參加的動機，她透露，因為自己也步入老年，一個人獨居，前陣子有看過孤寡老人把家裡房間讓給一些外地的年輕人居住，不需要對方付房租，一起住有個伴，覺得這樣滿好的。

氣質絕佳的劉雪華稱自己是一個人。（取自劉雪華微博）

劉雪華剛開始化名為普通的家庭主婦「劉麗安」，後來劉贇、拉宏桑才發現她是名聞遐邇的巨星；劉雪華還應製作單位要求，當場表演三秒落淚的功力，只見她轉換情緒想像多年老友來訪的情境，瞬間紅了眼眶，講完「好久不見，最近好嗎？」斗大的淚珠就順著臉龐滑落下來，不負「哭后」的美名。