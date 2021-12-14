很多糖尿病患或自認健康者，因為身體並未感覺不適，也許只有輕微的多吃多喝多尿，所以不知道長期穩控血糖有多麼重要。國內外的研究顯示，長期高血糖會造成很多併發症，往往比糖尿病本身更成為失能或致命的主因。

除了民眾較熟知的視網膜病變導致失明、腎臟壞掉需要洗腎、受傷傷口不容易癒合外，糖尿病引發的慢性併發症，會逐漸侵害全身器官。醫師強調，其中心肌梗塞和腦中風，反而是糖尿病人更常見而嚴峻的死因。

●慢性併發症四大類 全身都受牽累

糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤醫師提到，台灣糖尿病人口逐年上升，目前盛行率已達11%左右，也就是全台大約有230萬糖尿病人口，他們也同時面臨身體全發病變的可能性。臨床上常見糖尿病引發的慢性併發症有四大類，包括：

1.眼睛病變：糖尿病是造成後天眼睛失明的主因，常見的病變有視網膜病變、白內障、黃斑部水腫及青光眼。

2.腎臟病變：引起蛋白尿、血壓上升等症狀，甚至引起尿毒症，需終生洗腎。

3.神經病變：包括自主神經或週邊神經的損傷，引起心悸、腹脹、便秘或腹瀉、小便困難或失禁、姿勢性低血壓、性功能障礙、手腳發麻及感覺遲鈍，病患常因感覺異常容易受傷、足部因而感染、傷口癒合慢。

4.心臟血管病變：腦、心臟及足部等部位的動脈硬化，可造成腦中風、心肌梗塞及周邊血管阻塞。

(圖/中時新聞網製作)

●糖友誘發心血管急症比例較高 想降心梗風險要這樣做

蔡世澤醫師強調，全球糖尿病人口中，約有1/3罹患心血管疾病，且多達5成的死因可歸因於心血管疾病；而心血管風險，則和糖化血色素的控制息息相關，若第二型糖尿病患者又同時有肥胖問題，心血管死亡風險更增加7倍。

醫師提出數據指出，研究顯示，將血糖值控制在糖化血色素7.0%以下，可有效降低心血管風險。以新罹患糖尿病病人為研究對象的研究中，發現糖化血色素每低於平均值1%，就可減少14%心肌梗塞風險！

臺灣介入性心臟血管醫學會理事長謝宜璋醫師也指出，國外研究數據顯示，第2型糖尿病患者若能減重，讓體重大幅度降低到適合範圍，就能大大減少心血管疾病的發病率。

長時間的血糖過高，就像把身體的臟器都泡在糖水裡，遲早都會出問題。醫師提醒，糖尿病併發症的病程通常需要很長的時間，變化也較緩慢，因此容易被忽略，穩控血糖並且調整體重至合理範圍，是最基本的自保之道；定期檢查血糖、血壓、血脂，更是救命關鍵。