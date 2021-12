COV-19 疫情造成的影響,不僅改變生活模式,企業生存法則也被迫轉型。在全世界不斷進步、前進的世代,台灣企業如何創新轉型,成為決策者的智慧考驗。其實,要在世界嶄露頭角、稱霸專業領域,「企業生態系」一直是世界級巨人運行的策略。改變台灣電動機車市場的 Gogoro,就以創新 All in one 馬達設計及發展產業生態系,成功翻轉台灣綠牌機車市占率!

近日,為了探討台灣企業如何創新轉型走向國際,商周特別舉辦《創新台灣造局新世界2021企業高峰會》,邀請產官界權威包含桃園市市長鄭文燦、Gogoro產品長彭明義、AWS台灣企業開發部總監林元吉、Google Cloud台灣技術總監吳貴融、宏佳騰動力科技執行長林東閔,一同剖析台灣企業的挑戰與機會。主持人商業周刊總主筆呂國禎認為,「創新」是為了解決痛點並讓世界變得更好,而為了變動世界唯有不斷創新改變,台灣企業必須創新跟造局,才能打造更好的生態圈、進而影響未來。

顛覆台灣對電動機車眼界的 Gogoro,就是發展創新科技、打造企業生態系的最佳實踐者。Gogoro 產品長彭明義表示,Gogoro 不僅是機車公司,而是能源科技公司,成立的初衷就是解決人類所面臨空氣汙染的問題,「我們真正的目標,是把潔淨能源帶進城市。」。全球每年有700萬人的死因與空氣汙染有關,而亞洲即是空汙最嚴重的地方,在台灣數字也很駭人,在2020年,有29萬人死於呼吸道相關疾病,是交通意外人數的16倍,再加上機車是國人不可或缺的交通工具,因此,在台灣推動電動機車的使用成為 Gogoro推動潔淨能源的方案。

Gogoro 發展創新科技,打造企業生態系/中時新聞網攝

以2015年為例,當時台灣的燃油機車銷售量是電動機車的99倍,而且電動機車都以輕型為主。同年,Gogoro 推出世界第一的水冷電動機車中置馬達,而且是白牌重型機車,透過全新概念的創新設計,使電動機車依然可享有高速行駛、車輛操控、續航里程及能源補充,徹底翻轉先前電動機車的缺陷。隨著 Gogoro 重型電動機車的上市,電動機車的市佔率大幅提升至10-15%,也就是台灣每販售10輛機車,至少有1輛為電動機車。

Gogoro 最膾炙人口的創新設計,即是 All in one 馬達設計。彭明義說,將原本要單獨製作的元件,製作成一次完成的 All in one 馬達,也就是把所有重要的零件集結其中,如同一體成型的iMac電腦,創造輕型電動機車的平台,而且透過這樣的方式也能使生產及維修變得更簡單。Gogoro 以 All in one 馬達開發了Gogoro VIVA綠牌電動機車,推出後成長率突破250-300%。彭明義表示,「透過創新方法,找到市場缺口,可以滿足不同人、不同需求」。

Gogoro藉由All in one的馬達整合設計,進而發展出產業生態系統,使其他業者更容易加入PBGN陣營/中時新聞網攝

Gogoro 成立至今10年,彭明義表示,一開始 Gogoro 都是單打獨鬥,電池、電池規格及佈建電池交換站都自己來,並沒有建立生態系的想法。到2019年,Gogoro 銷量達一定規模後,開始想要與更多人合作,改變車子的可能性。因此,Gogoro 藉由 All in one 的馬達整合設計,進而發展出產業生態系統,使其他業者也可以使用 Gogoro 設計的馬達總成。業者只要透過該平台,再重新設計機車外觀、掛上自家品牌,即可對外販售,像是中華eMOVING EZ1、PGO Ur2都是如此,而這樣的方式也成功帶動台灣綠牌機車的市占率,創造銷售佳績。

全球深受疫情影響,陸續掀起產業數位化移轉浪潮,而台灣也正面臨挑戰。彭明義認為,合作會比獨攬更有意義,「成功不一定只有我,而是裡面不可以沒有我」,且企業拚數位轉型,產業的橫向資源流動也非常重要,所以他認為開放是最好的策略。