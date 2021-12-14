台中水湳經貿區因為市府投入近300億經費大力開發，區內交通便捷，未來各項公共設施皆為為中部首區一指，近年來區內房市已逐歩開始加溫。遠雄建設在當地的建案「寛寓」推出不到半年即將完銷。後續的第二期產品「純寓」預計在明年一月份上市，產品未演先轟動，已經引來同業和消費者関注，後市十分看好。

水湳經貿區園區在2023至2024年將有中央公園、台中國際會議中心、台灣智慧營運塔、中台灣電影中心、台中綠美圖等重大建設陸續啟動和完工，是台中市政府邀請國內外建築師攜手合作的重點發展區域，區內規劃完善且集生態休閒、人文藝術、經貿發展及大學城概念於一爐，未來將成為中部人口聚集的熱區。

「寬寓」的室內規劃大方明朗，格局分布合理。衛浴設備也是採用TOTO免治馬桶、Taya廚具，以及SAKURA的落地式烘碗機、排油煙機和瓦斯爐。(圖/中時新聞網攝)

一期「寛寓」幾近完銷 二期「純寓」即將登場

多年不曾在台中市區推案的遠雄建設，近年來看好台中市場，已在區內取得多塊土地。「寬寓」是遠雄建設和「李祖原聯合建築師事務所」攜手打造的區內特色精品，該案件，樓高九層，房型規劃以1+1房至三房為主，三房搭配雙車位是規劃上的亮點，滿足了近年來家庭多車位的需求。尤其第二個車位預留電動車套管，迎合了數位世代的環保需求。

其它貼心的設施還包括了，考慮到了住戶室內空氣清淨的需求，戶戶都裝設了全樂交換器和YKK緊密窗。為了防止噪音，樓板之間也做了隔音牆。在公設方面「寛寓」設有交誼聽、健身房、桌遊室，和戶外的烤肉及各種休憩區，公設比約為35%。

純寓位在大學城之內，緊臨逢大路、凱旋路、河南路、大鵬路。逢甲大學和中國醫藥大學走路幾分鐘就能到。(圖/中時新聞網攝)

因為建案鄰近逢甲大學及中國醫藥學院雙學區，步行3-5分鐘可至逢甲夜市，且距離愛買商圈、七期商圈及和74号快速道路、國道1、愛琴橋都僅有五至十鐘的車程，生活機能和交通上的便利，讓「寬寓」推出僅半年即接近完銷。

舉辦曼哈頓藝術展 回饋新舊客戶

遠雄地產行銷協理黃瑄履表示，購買「寛寓」的消費者以中科員工，自營商、醫事從業人員、學校教職員為主。購房的用途，投資和自住各半，客層年齡在30至50歲之間，1+1房的客群則以年輕首購和新婚成家居多。

黃協理表示，錯過「寬寓」的消費者，2022年初將有二期產品「純寓」推出，在設計理念和建築風格上「純寓」都將延續「寬寓」的樣貎和精神，外界可以拭目以待。

為了感謝顧客肯定，遠雄將於2021/12/11至2022/2/13在「寬寓」接待中心舉辦名為「KC的奇想寓所」曼哈頓藝術展。這項展覽展出的作品是旅美藝術家張綺玲近十年的創作。作品創作理念傳達的意向是，「寓所」是有形的建築物，是遮風避雨的居所，也是無形的抽象空間。作者以大色塊的構圖、鮮明的色彩，展現不受框呆束縛的獨特創作力。

遠雄將邀請所有參觀過「寬寓」的貴賓前往蒞臨欣賞這難得的藝術饗宴，報名電話：04-27063388。

遠雄「寬寓」、「純寓」推出兩個月的藝術畫展-旅美藝術家-張綺玲個展「KC的奇想寓所」。(圖／業者提供)

「遠雄寬寓、遠雄純寓」

基地位置：台中市西屯區凱旋一街、逢大路口

接待會館：台中市西屯區逢大路與大鵬路口

洽詢專線：04-2706-3388