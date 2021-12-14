全台房價居高不下，讓不少想買房的民眾卻步，有網友好奇已經成功買房「有殼族」的心路歷程，意外釣出內行人分享自己從購買中古屋、新房到投資套房的心路歷程，引起熱烈討論，不過就算他已被視為是「勝利組」也不禁感嘆，人生就是買房跟還房貸的日子。

該名網友在mobile01論壇上以「還有誰沒買房？心路歷程分享」為題討論目前的高房價議題，原Po好奇大家買房的心路歷程，吸引許多人留言分享。

有網友認為房價沒有什麼合不合理，只要同一地區有三屋以上不同的大樓都是這種價格，就可以認定大家覺得這個地區的房子有這個價值，並分享自己從二手屋、新房到投資套房的心路歷程，「出社會後5年，跟父母湊一湊買下中古屋，再隔5年買下預售屋，再過9年投資套房當包租公。」

原Po感嘆，人生就是買房跟還房貸的日子，「東湊西湊勉強把投資套房買下來當包租公，從此幻想自己開啟包租公模式，以後退休就靠它過日子了，目前房貸已經低到每個月房租可以Cover了，預計再18年後就可以靠租金退休了。」

此外，有網友分享不同的經驗，2014年房市高點時，將買房基金拿來創業，成功創造當時5倍多的收入，去年買了120坪的店面做生意用，打算明年再買一間自住；不僅如此，有人透露，「幸好2018年有，買現在再回頭看看內湖，租金已經比我的房貸高了，真的租不起。」

有趣的是，有網友看完心得文後表示，「買或不買，每個人為自己的選擇負責與承擔，唯一的真理是，如果沒有富爸爸，買房只能忍痛開始存錢，無論房價多少，選擇開始才會比較快到達終點。」

好房網報導，房產專家胡偉良提醒，當前房價漲勢迅猛，吸引大量民眾無厘頭追漲，剛需、換房甚至是增購一房都是合理選項，但只因為想賺錢而隨便買房，就比較危險了。