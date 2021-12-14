對我而言，奧運是非常重要的事情。

我對奧運的第一個記憶是在七歲的時候看到的長野冬奧。雖然已經不記得細節，但我因為當年的冬奧而想成為跳臺滑雪選手，最後孕育出想當奧運選手的夢想。我還記得小時候在寫〈未來的夢想〉這類作文時，我曾寫下「想成為奧運選手」。

回顧自己的競賽生活，奧運就是我的原動力之一，能在這個舞臺上看到日本人大顯身手，我想也會成為下一代的動力。

東京奧運對我來說是第二次參加的奧運。上一次奧運我參加的是五千公尺和一萬公尺的項目，當時我充滿還想再多努力一下的心情，同時也了解到我很難在田徑圈裡和別的選手一爭高下。雖然不知道自己能跑得多快，但是因為當時的慘敗，讓我越來越想挑戰馬拉松。

剛開始我並沒有打算在田徑和馬拉松之間作取捨。但是我在田徑界的成績，不要說奧運了，就連鑽石聯賽（Diamond League）和世界田徑錦標賽都沒有得過獎。另一方面，日本選手以前曾經在世界馬拉松大滿貫拿過冠軍，我自己也在芝加哥馬拉松拿到第三名的成績。如此想來，我對這兩個項目的自信本來就有差距，而且在馬拉松這個項目也比田徑更有可能和國際選手勢均力敵。

不過，我沒有樂觀到自以為能和其他選手正面對決。如果其他選手的成績都落在二小時又二分左右，那我根本沒有勝算。然而，事情絕對不會這麼順利。

馬拉松需要一點一滴地輸出自己的能量。當別人突然加快速度的時候，如果急著想要縮短距離，累積的能量就會急速減少。馬拉松的關鍵在於不被周遭的人影響，專注在自己的節奏上並且耐心「等待」。這時比的是，當領先集團的某個選手落後的時候，誰能一直待在備選清單的上位隨時填補空缺。我認為這是日本人和國際選手較量時必要的戰略。

奧運延期一年半，有好處也有壞處。為了成為日本代表選手，我從2019年3月開始，以半年一場的頻率參加馬拉松，每次賽前都有嚴苛的訓練，所以延期之後無論心情還是體力都比較有餘裕。如果直接參加奧運，我可能沒辦法跑出最好的成績。

另一方面，我和家人分隔兩地的時間延長了一年。2020年7月中旬之後，我就一直在集訓和參賽，所以能和家人待在一起的時間只有短短幾星期。待在肯亞的時候，有時會很想家，也很想見到家人。最後的集訓地雖然在美國，但是因為有高海拔訓練，我也經常離開奧勒岡，在東京奧運前只能再忍耐一下了。

站在馬拉松的起跑線上，有一種不同於終點線的成就感。一邊和心中的矛盾戰鬥一邊完成嚴苛的練習、各種需要忍耐的時光，在站上起跑線的時候一切都會湧上心頭。

接下來，只要跑完四十二點一九五公里就結束了。心情會變得一切都雲淡風輕。畢竟是自己的國家舉辦奧運，以我的立場來說當然還是會很緊張。不過，說實話，我也只能盡力做到自己能做的而已。

我不知到在疫情下舉辦奧運到底會怎麼樣，也不知道會有什麼結果。說不定奧運根本不會辦。「如果奧運辦不成，我們這些運動員不就很可憐？」我不這麼想。

我希望大家注意我為了東京奧運而累積的努力。運動員都是在各種矛盾之中，尋找自己的故事和舞臺，帶著自己的價值觀努力前進。

當然，東京奧運能夠順利舉辦是最好的狀況。然而，即便不辦奧運，馬拉松還有亞培萬達分齡世界冠軍資格賽（Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group World Championships）這種國際賽事，選手還有很多不同的選項。即便沒有東京奧運，我們為了這一天而做的努力也不會白費。我認為運動員只要找到奧運之外的舞臺和目標，繼續往前衝刺即可。

在選定日本國家代表團之後經過十五個月。回顧自己的日誌，讓我回想起因為疫情而停滯不前、被迫變更行程、很想停下腳步的那些日子。即便如此還是要挺身往前，我認為這就是我們這些運動員的價值。

還有一個月。我們能做的，就是無論遇到什麼狀況都要相信自己、勇敢前進。因為奧運結束之後，屬於我們的故事還會繼續下去。

(本文摘自《決戰前：大迫傑東奧訓練紀事》/時報出版)

【內容簡介】大迫傑﹐做為一名特立獨行的馬拉松武士，他的所思所為勢必在跑者之間流傳！

大迫傑：「不只運動員，每個人都必須找到屬於自己的劇本和目標，然後全心全意投入。」

「我會把事情想得很遠。雖然知道一定會很累，但是不做的話，我的未來一定會有風險。因此，我才決定這一年要拼盡全力，努力跑步，同時也挑戰各種我不熟悉的事物。」

延續自早期寫（訓練）日誌的習慣﹐大迫傑在東京奧運前開始寫日誌。原本預計一月到肯亞，直到奧運前都要在海拔二千四百公尺的伊滕（Iten）集訓。然而，因為肯亞封城被迫回到美國。日誌裡﹐記載著他在東京奧運前五個月期間搖擺不定的思緒。

本來要逃避周遭的各種雜音而前往肯亞，但事情並沒有他想像中的順利。社群媒體帶來的壓力、比賽之外的煩惱等等，大迫傑將一切都赤裸裸地寫在日誌中。本書原汁原味地呈現日誌內容。

為什麼這本日誌讓人一讀就欲罷不能？是因為作者是田徑選手，還是因為作者是奧運選手？都不是！只因作者是大迫傑。閱讀本書可以近距離感受到大迫傑的魅力，也會更加尊敬他。

每個人都要面對自己人生中的「決戰」。無論何時，閱讀這本書能為自己帶來勇氣。

【作者簡介】大迫傑（Suguru Osako）：

日本田徑長跑選手。1991年出生於東京都町田市。就讀町田市立今井中學時正式開始田徑生涯，國三時在3000公尺項目創下東京都中學最佳紀錄。後來進入佐久長聖高中，高二時在全國高中接力賽大顯身手，以最後一棒的身分獲得區間獎，為母校奪得優勝。早稻田大學時代曾四度參加箱根接力賽，分別於2011年、2012年獲得區間獎。2013年在裴頓喬丹（payton jordan）田徑邀請賽上，更新日本學生的10000公尺紀錄。大學畢業後與日清食品簽約，2015年轉至耐吉奧勒岡計畫（Nike Oregon Project）。2016年，在日本田徑選手資格賽奪得5000公尺和10000公尺優勝。2017年4月，在波士頓馬拉松中以2小時10分鐘28秒的成績奪得第三名；同年12月的福岡馬拉松則是以2小時7分鐘19秒榮獲第三名。2018年10月的芝加哥馬拉松，他以2小時5分鐘50秒刷新日本紀錄，獲得第三名的成績。2020年3月的東京馬拉松，以2小時5分鐘29秒打破自己刷新的日本紀錄。之後入選為東京奧運男子馬拉松選手。

【譯者簡介】涂紋凰：

輔大譯研所畢業。曾任職日商，現為專職譯者。喜歡推理小說，永遠都在規劃下一次旅行。譯有《東日本鐵道假期！東日本、北海道篇》、《一個人的京都春季遊》、《成為更強大的自己：20歲少女完全制霸世界七頂峰、南北極點》、《跟著山崎亮去充電：踏查英倫社區設計軌跡》、《跟著山崎亮去充電：走讀北歐生活設計最前線》、《只要我能跑，沒什麼不能解決的》、《是枝裕和:再一次從這裡開始》﹑《跑過、煩惱過，才能發現的事。》等書。賜教信箱：[email protected]