青壯年、中年族群罹癌，治療產生的副作用，當心比老年人還嚴重！50歲的卵巢癌患者林女士（化名），身兼公司要職，罹癌後得兼顧治療與工作，但化療引發的極度疲憊副作用，讓她一度身心俱疲、無法負荷治療而總想延後回診，所幸及早透過運動與藥物，改善疲憊狀況，最終重拾體力順利完成療程，恢復健康。

台灣癌症安寧緩和醫學會調查發現，高達92%台灣癌症病患有癌因性疲憊問題；最新1項針對婦癌癌友的研究發現，因癌症治療而產生的癌疲憊患者，當中，21至59歲的青壯年、中年族群，其癌疲憊嚴重程度竟遠高於逾60歲的長輩，顛覆以往觀念「老年人罹癌，治療的副作用會較高」。

●癌症治療引發的副作用 逾半婦癌患者出現癌因性疲憊

該項研究由高雄長庚與嘉義長庚的婦癌研究團隊執行，歷時2年，累計200名婦癌患者，發現高達逾50%患者飽受癌疲憊困擾，當中更有36%已達中重度程度。高雄長庚醫院婦產部副教授蔡景州醫師表示，癌疲憊絕非「多睡覺」就可以改善，「就像叫失眠的人多睡覺是沒用的」，而是得透過臨床治療指引來因應。

根據醫界編撰的「癌因性疲憊症之臨床治療指引」，經疲憊評估量表計算後，當疲憊分數小於4分，屬於無疲憊與輕度疲憊階段，此時可透過非藥物治療來預防或改善，包括運動、睡眠衛生、營養處置等，然而，一旦來到4分以上，則建議同時再加入藥物治療，藥物包括精神刺激藥物、蔘類、類固醇藥物、以及取得我國衛福部TFDA核准「癌因性疲憊症適應症」的黃耆多醣注射劑。

●癌症疲憊痛苦難耐 癌友體力不支延誤療程進度

三軍總醫院婦產部婦科主任林宜欣醫師表示，造成癌疲憊的原因不只1種，像是腫瘤本身就會造成癌疲憊，當中又以後期的期別，機率較高；此外，臨床觀察發現，化療也是造成癌疲憊的一大主因，癌友常常治療1次，就虛弱的得躺上好幾天，待漸漸恢復後，又得緊接著面對下1次療程，很多人因而對治療產生恐懼，選擇延後治療、拉長治療週期，進而讓治療效果打折。

研究顯示，癌疲憊已經成為化療患者感到最痛苦的副作用，而化療又幾乎是婦癌治療的必經之路，若未妥善處理，嚴重程度可能漸漸加劇，除了造成患者「主動」要求延長治療間距，也可能因為體力掉太多，身體許多數值檢查顯示過低，「被迫」延長治療間距或減少劑量，讓治療效果不如預期。

●連續2周明顯疲累 須提高警覺並即時因應

癌因性疲憊症（Cancer Related Fatigue, CRF）已被世界衛生組織WHO正式定義為疾病，蔡景州醫師強調，一旦發現在1個月內，連續兩周「感到明顯的疲累、缺少活力、或需要增加休息，且與近期活動程度不成比例」，無論是醫師或癌友，都得高度警覺，可能已有狀況，需要即時因應。

蔡景州補充，就連常被認為副作用較小的標靶藥物，也會引起癌疲憊，他曾收治1名卵巢癌的女性，服用標靶藥物後嚴重疲憊，從原先的周周爬山健行，累到連家門都出不了，甚至得降低劑量，最終透過適應症藥物治療後，體力才恢復正常，標靶藥物的劑量也重新順利的加上去。

●癌症已成慢性病 治療兼顧生活品質是正解

隨著醫藥的進步，各界致力於讓癌症成為慢性病，試著與疾病長久和平共存。林宜欣表示，對於青壯年罹癌的族群，他們多是社會與家庭的核心，或撫育著年紀還小的小孩，所以在對抗疾病的同時，必須兼顧她們的生活品質，才能讓她們有體力與動力，與癌症進行長期抗戰。