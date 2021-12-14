人體的腸道微生物數量高達 10 兆至 100 兆，微生物組成不僅影響腸道的消化吸收，腸道微生物平衡失調更會造成許多疾病。

近期哈佛大學醫學院（Havard Medical School）與麻省理工學院（MIT）聯合研究指出，自閉症者多同時患有腸道發炎，這與母親在懷孕過程中感染發炎影響胎兒腦部發育、以及胎兒的免疫功能有關，相關成果發佈於《Immunity》。

●母鼠發炎反應 影響小鼠腸道發炎

為了了解母親發炎反應對胎兒腦部發育造成的影響，該團隊在小鼠模型中，以母體免疫活化作用（maternal immune activation, MIA）誘導幼鼠對腸道發炎的反應，他們將能模擬病毒感染的聚肌胞苷酸（Poly I:C）注射至母鼠體內。

結果觀察到自閉症小鼠在出生前就產生腦部異常，出生後更有腸胃道發炎的現象。而同樣由接受 MIA 母鼠生下、沒罹患自閉症的小鼠，在出生後也出現腸胃道發炎。

接著他們在無菌環境中，也就是讓母鼠體內或體表不帶有微生物條件下設計第 2 階段的實驗：分別讓接受 MIA 刺激組、控制組母鼠懷孕。結果在無菌環境下誕生的小鼠，和上述第 1 階段實驗一樣都有腸道發炎症狀。

●母鼠 IL-17a 細胞因子造成小鼠免疫改變

造成小鼠腸道發炎的分子機制，是因為母鼠體內高濃度 IL-17a 細胞因子。IL-17a 是一種促發炎細胞因子。當母鼠被誘導感染，小鼠的輔助型 T 細胞會被 IL-17a 活化，形成也能分泌 IL-17a 細胞因子的 Th17 細胞，進而改變小鼠腸道微生物組成，並增加患有自閉症機率。

●CRISPR 「集體基因編輯」微生物叢

近期與腸道微生物有關另一研究進展，是由 Jennifer Doudna 教授等執行，以 CRISPR 進行微生物「集體基因編輯」（community editing）。這項發佈於《Nature Microbiology》實驗透過將微生物以條碼編碼，可做到用 CRISPR 改變腸道微生物菌叢、或者植物根系數以萬計微生物基因組。

●利用跳躍子編碼、編輯微生物基因

研究團隊先以 ET-seq（environmental transformation sequencing）技術，利用跳躍子（transposon）基因隨機嵌入微生物基因組，藉此選定要執行基因編輯的微生物群。

接著研究人員以 CRISPR-Cas 為基礎，設計出可標靶微生物特定 DNA 片段、並嵌入標有條碼跳躍子的 DART（DNA-editing All-in-one RNA-guided CRISPR Cas Transposase）系統。在嬰兒糞便分離出的 14 種微生物群中，DART 系統可針對會造成疾病的大腸桿菌群（E. Coli）進行特定性基因編輯。

未來此種小規模的集體基因編輯技術，將能用於編輯人工的、或者簡單微生物組成。例如以微生物體調節腸道健康，或者應用於作物培育，透過改變微生物環境使作物利於生長。