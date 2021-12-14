中研院前研究助理在P3實驗室工作時感染Delta變異株，後續證實她未遵循SOP。究竟這類實驗室外洩病毒的風險有多高？學者引述調查發現，全球59座風險程度更高的P4實驗室中，只有1/4在安全評估中取得高分。

在P4實驗室工作是什麼樣子？

根據《衛福部感染性生物材料管理作業要點》定義，病原體依據致病性、感染途徑、宿主範圍、有無預防及治療方法等因素，依序區分為第一至第四級危險群，依據病原體危險程度再劃分生物安全第一至第四等級的實驗室。近期很熱的P3實驗室就是生物安全第三等級（BSL-3）實驗室，主要操作會造成人類嚴重或潛在致命疾病等感染性生物材料，例如SARS冠狀病毒、HIV病毒等；風險更高的P4實驗室則負責操作會造成人類嚴重致命疾病、而且目前沒有疫苗或治療方法的病原體，例如伊波拉病毒。不同安全等級的實驗室也有不同的操作規範。

倫敦國王學院科學暨國際安全資深講師倫佐絲（Filippa Lentzos）及美國喬治梅森大學副教授科布倫茨（Gregory Koblentz）6月在學術網站「對話」（The Conversation）撰文，他們指出目前全球一共有59座大型P4實驗室正在運作，遍佈23國，它們之所有特別，是因為科學家要在這裡安全地研究地球上最危險的病原體，研究人員操作時，必須穿著帶有獨立氧氣的全身壓力衣。

他們指出，歐洲是P4實驗室最大集中地，擁有25座P4實驗室，北美及亞洲各有14、13座，澳洲有4座，非洲有3座，高達3/4的實驗室座落在人口稠密的都市地區。

另外，附屬在堪薩斯州立大學（Kansas State University）的國家生物及農業防禦設施（National Bio and Agro-Defense Facility）面積最大，佔地達4000平方公尺，不過多數P4實驗室的面積約只有200平方公尺，不到半個籃球場大。

所有實驗室中，60%附屬於政府，20%隸屬大學，其餘20%由生物機構經營。

不過文章指出，這些P4實驗室中，只有少數在安全評估方面獲得高分，根據「全球衛生安全指數」（Global Health Security Index），在擁有P4實驗室的國家中，只有1/4國家在生物安全方面拿到高分，顯示多數國家在管理生物風險方面仍有很大的進步空間。

「全球衛生安全指數」由美國非政府組織「核武威脅計畫」（Nuclear Threat Initiative）提倡，主要衡量各國在生物安全方面是否有立法、規範、監督機構、政策及訓練等。

是否加入「生物安全及生物保全國際專家小組」（International Experts Group of Biosafety and Biosecurity Regulators）也是指標之一，各國監管機構能藉此分享相關經驗。不過至今只有包括澳洲、加拿大、法國、德國、日本、新加坡、瑞士、英國及美國在內等40%國家是成員國，至今也還沒有任何實驗室簽署自願實施生物風險管理系統「ISO 35001」，這項系統於2019年推出，旨在降低生物安全風險。

此外，絕大多數國家也未針對雙重用途研究進行規範，包括以和平為目的、但是會造成危害的實驗，以及專注在提升病原體致病能力的「功能增益」（gain of function）研究。

23國中，只有澳洲、加拿大、美國等3國針對監管雙重研究制訂政策，德國、瑞士、英國等則有監管雙重研究的部份形式。