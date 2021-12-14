一名陳經理希望透過吃素來減肥、改善健康狀態，沒想到回診時，原本150mg/dl左右的三酸甘油脂，竟然飆升到了300mg/dl。經醫師仔細詢問其飲食習慣，才知道，原來是吃素沒有飽足感，讓他吃了大量米飯、麵包當點心，導致熱量超標。

●吃錯素食 恐誘發全身過敏、血脂飆升

營養師劉語潔表示，素食吃對了能夠兼顧環保理念與健康，但吃素食最大的問題，除了常聽到加工製品伴隨的高油、高鈉，還會因為勾芡而吃進過多的熱量，甚至吃錯還可能讓血脂飆高、引發過敏問題。

●關鍵一：均衡飲食

大家都知道蛋白質是構成身體組成的重要元素，而優質的蛋白質需要包含人體無法自行合成的「必需胺基酸」。劉語潔指出，一般來說肉類、蛋類都含有9種必需胺基酸，但是單一種植物蛋白質比較難全面覆蓋，因此，若是選擇吃全素，就要更注重飲食的均衡。

舉例來說，素食者每餐至少需要有2-3份的蛋白質食物，一份大約是250cc的豆漿，或是說半個巴掌大的豆類製品，像是一份豆皮、半個傳統豆腐；蔬菜類則是可以分為深色蔬菜跟菇類兩個部分，再配上五穀根莖類的主食。

而在飯後可以搭配拳頭大的水果，以及早晚各一杯豆漿或是原味優酪乳，這樣多樣性的飲食，就能夠確保攝取到足夠的優質蛋白質、鈣及鐵質。

●關鍵二：蛋白質基礎攝取量再加10%

許多人會認為吃植物蛋白質比較難長肌肉，正確的說法應該是植物性蛋白質跟肉類相比，人體吸收率確實會比較低。因此，劉語潔建議，吃素者對於蛋白質的目標最好可以再增加10%左右。

雖然素食者不能吃肉，但是優質的蛋白質還是很多的，例如黃豆、黑豆、鷹嘴豆、扁豆都是不錯的選擇，建議用原型食物補充比較好；另外，也不建議多吃單一種豆類，因為特定種類的大量攝取，也容易造成腸胃道過敏。

●關鍵三：維生素與鐵質吸收

除了蛋白質以外，素食者最容易缺乏的是「維生素B12」跟「鐵質」，需要特別留意補充。劉語潔說，像是許多發酵食物中就含有豐富的維生素B12，因此在飲食選擇上，可以適時加入泡菜、納豆、臭豆腐、天貝、味噌，增添風味又補充維生素B12。

此外，植物性的鐵質因為屬於「非血基質鐵」，跟肉類相比較不好吸收，但是可以搭配維生素C來增加吸收率，所以在餐後可以再來一份拳頭大的水果，像是一個橘子、半個芭樂，就能改善鐵質吸收。