美國1對黑人夫婦為房屋進行再融資，找來估價公司進行評估，估房子價值約99.5萬美元（折合新台幣約2700萬元），這對夫婦發現價格和周圍房價有落差，懷疑是否因種族緣故，找來1名白人女友人冒充屋主進行二次估價，豈料價格竟達到約148.2萬美元（折合新台幣約4100萬元），大幅飆漲約48.7萬美元（折合新台幣約1400萬元），讓他們一氣之下告上法院。

《每日郵報》報導，美國加州馬林市（Marin City）的1對黑人夫婦保羅（Paul Austin）和泰妮莎（Tenisha Tate-Austin）2016年以55萬美元的價格買下當地1間房屋，並花費40萬美元大幅翻修；今年1月打算為房屋申請二次融資，然房產公司Miller & Perotti估價師米勒（Janette Miller）給出的價格僅99.5萬美元，和周遭房價有明顯的落差。

因此這對黑人夫婦找來1名白人朋友，假冒泰妮莎偽裝成屋主，並將家中照片收起來，改放白人朋友的照片，找來另一家房產估價公司，然而再經估價後，房屋的價格一舉大漲48.7萬美元，升至148.2萬美元。

奧斯汀夫婦一怒之下將估價師米勒和其房產公司告上法院，他們回憶，米勒是一位年紀稍長的白人女性，當初在估價時曾形容馬林城「是一個獨特的地區」這類字眼，在看到第二次估價的價格，簡直太不可思議了。

奧斯汀夫婦認為，那位白人女性是蓄意讓他們的財產貶值，只因為他們是住在一個黑人社區，而房屋也是一個黑人家庭所有，他們表達訴求，不僅賠償，也希望其他黑人不再受這樣對待；馬林城為一個歷史悠久的黑人社區。根據房地產公司Redfin數據顯示，截至2020年，只有44%的美國黑人擁有房屋所有權，而白人則高達74%。