近期1名曾經在華碩面試的過來人，分享面試過程讓他感覺被羞辱，引發一番熱議。有網友見狀憶起當年在美國念書的往事，當時遇到2名台企的主管來北美徵才，但過程令他很不是滋味，如今他在蘋果（Apple）上班感受到滿滿尊重，主管交代事情都會詢問「能不能幫忙」，即便沒有人會拒絕，不過這樣的對答仍是大家都開心的雙贏局面。

1名網友見到最近吵得沸沸揚揚的華碩事件，在PTT「Tech_Job板」有感而發。原PO回憶當年在美國念書，也曾遇過台企前來徵才，2名疑似處長級的主管和HR，約了一些快畢業的學生，但大多是台灣人。

原PO表示，1名主管很積極的希望找台灣人在台企就職，但另一名主管則稱「留美名校挖回去的都待不久欸，而且抗壓性和表現都不好」，讓原PO感到十分不適，因此即便待遇不錯，但他最終也拒絕了這份工作。

如今原PO在科技大廠蘋果就職，主管交代事項都會詢問能不能幫忙，儘管沒有人會拒絕，但也讓原PO感受到滿滿的尊重，就是一個讓大家都開心的雙贏局面。

原PO感嘆，希望未來台灣公司也可以這樣，大家也都能夠在台灣的職場文化上幫點忙，自己也期待未來某天可以去台企多少做點貢獻，或多或少影響台灣業界文化。

貼文一出後，許多網友直指尊重真的很重要，「其實你講到一個重點很少看到，就是叫你做事的時候是問你有沒有空，能不能幫忙，雖然100%都是回答有，但就是一個表示尊重的態度」、「尊重真的很重要，把人才當人才才留得住人」、「推，我歐洲和以前的老外老闆真的都是問句說能不能幫忙」、「現任直屬主管是老美，要請我多接案也是用問的」、 「推，帶心又尊重下屬的老闆，會讓人想主動支援他」。