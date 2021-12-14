英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger），搭乘私人飛機於13日晚間10時45分抵達桃園機場，此次訪台目的是拜會台積電高層，行程已獲經濟部審核通過「經濟泡泡」防疫專案，所以季辛格下機後從寰宇貴賓室離開機場，將在飯店進行採檢，季辛格計畫訪台2天，預計15日上午離台。

經濟部日前指出，在符合必要性、急迫性與對國家產業發展有重大公共利益的3大原則下，會協助廠商申請「經濟泡泡」防疫專案，以專案審查方式，放行對台灣經濟有重大利益、必要性的業者團體入台。