第79屆金球獎入圍名單今天揭曉，獎落誰家將於明年1月9日公布。以下為電影類主要入圍名單。
●劇情類最佳影片
「貝爾法斯特」（Belfast）
「戀戀琴聲」（CODA）
「沙丘」（Dune）
「王者理查」（King Richard）
「犬山記」（The Power of the Dog）
●最佳導演
肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）/「貝爾法斯特」
珍康萍（Jane Campion）/「犬山記」
瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）/「失蹤的女兒」（The Lost Daughter）
史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）/「西城故事」（West Side Story）
丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）/「沙丘」
●劇情類最佳男主角
馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）/「天鵝輓歌」（Swan Song，暫譯）
哈維爾巴登（Javier Bardem）/「里卡多一家」（Being the Ricardos）
班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）/「犬山記」
威爾史密斯（Will Smith）/「王者理查」
丹佐華盛頓（Denzel Washington）/「馬克白」（The Tragedy of Macbeth，暫譯）
●劇情類最佳女主角
潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）/「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye，暫譯）
奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）/「失蹤的女兒」
妮可基嫚（Nicole Kidman）/「里卡多一家」
女神卡卡（Lady Gaga）/「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）
克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）/「史賓賽」（Spencer）
●最佳男配角
班艾佛列克（Ben Affleck）/「溫柔酒吧」（The Tender Bar）
傑米多南（Jamie Dornan）/「貝爾法斯特」
希朗漢德（Ciaran Hinds）/「貝爾法斯特」
特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）/「戀戀琴聲」
寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）/「犬山記」
●最佳女配角
凱特瑞納巴爾夫（Caitriona Balfe）/「貝爾法斯特」
亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）/「西城故事」
克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）/「犬山記」
安潔紐艾莉絲（Aunjanue Ellis）/「王者理查」
蘿絲奈格（Ruth Negga）/「白色通行證」（Passing）
●最佳外語片
「六號房間」（Compartment No.6，芬蘭）
「在車上」（（Drive My Car，日本）
「上帝之手」（The Hand of God，暫譯，義大利）
「我不是英雄」（A Hero，暫譯，伊朗）
「平行母親」（Parallel Mothers，西班牙）
●音樂或喜劇類最佳影片
「情聖西哈諾」（Cyrano）
「千萬別抬頭」（Don't Look Up）
「甘草比薩」（Licorice Pizza，暫譯）
「西城故事」
「夢想期限tick, tick... BOOM!」（tick, tick...BOOM!）
●音樂喜劇類最佳男主角
李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）/「千萬別抬頭」
彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）/「情聖西哈諾」
安德魯加菲（Andrew Garfield）/「夢想期限tick, tick... BOOM!」
庫柏霍夫曼（Cooper Hoffma）/「甘草披薩」
安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）/「紐約高地」（In the Heights）
●音樂喜劇類最佳女主角
瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard)/「星夢戀歌」（Annette）
艾拉娜海姆（Alana Haim）/「甘草比薩」
珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）/「千萬別抬頭」
艾瑪史東（Emma Stone）/「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella）
瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）/「西城故事」（編譯：陳正健/ 核稿：林治平）1100113
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