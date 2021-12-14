文策院成立至今為第三年，預算執行成效究竟如何？立法院教育文化委員會昨審查文化部預算，邀請李永得備詢，立委黃國書提出文化部的行政法人預算，111年除了國家表演藝術中心外，文化內容策進院和國影中心的預算總收入部分減少，尤其是文策院減少近9千萬元，黃國書認為，是否會因此影響到未來計畫？對此，文化部長李永得表示，文策院在前一年度的預算「執行率沒那麼高」，因此縮減預算。

黃國書表示，文化部轄下三個行政法人111年度預算總收入編列，國家表演藝術中心為34.4億元，比去年增加7.93％，國家電影及視聽文化中心為2.57億元，比去年減少近5千萬，約減少15.6％，文策院為9.3億元，減少近9千萬，少約8.78％。

李永得表示，國影中心減少的5千萬元會另外匡列預算補足，關於文策院，李永得則表示，文策院主要業務為投融資，而非補助，而且「執行率沒那麼高。」

文策院回應，文策院年度主要業務已於第四季執行完成，「經費支用除依憑證核銷之實支數外，另加計保留經費，內容開發專戶、國際合資合製等專案，相對保證款、辦公室裝修資本化動支等，經費動支率為95.04％」。