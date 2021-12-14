立法院教育文化委員會昨審查文化部預算，邀請文化部長李永得（左）備詢。右為文策院董事長丁曉菁。（李欣恬攝）

文策院近期在2021 TCCF創意內容大會，邀請台灣插畫家H.H運用他筆下的人物「美美」打造VTuber（虛擬直播主），但因過程處理不慎，使得原本很受歡迎的「美美」角色，遭到VTuber的網民批評其長相和身材，甚至使得擔任「美美」虛擬直播主的真人演員（又稱「中之人」）曝光，遭到網友騷擾，引發爭議，為此文策院火速下架「美美」。立委高嘉瑜13日在教育與文化委員會上痛批文策院，這樣的作法是傷害了本土優秀創作IP。

高嘉瑜表示，文策院可說是「評估執行不當，做出最壞示範，是負面行銷例子，傷害文化產業」，使得本土優秀作品與擔任「中之人」的演員都受到傷害，對產業沒有助益。

對此，文策院董事長丁曉菁表示，這個案子的立意是好的，但執行過程中遇到問題，文策院有緊急處理。高嘉瑜表示：「通往地獄的路往往是由善意鋪陳。」她認為文策院對時代趨勢、VTuber文化不夠了解，才造成憾事。這也是文策院在CCC創作集事件之後，再度引發動漫產業的相關風波。