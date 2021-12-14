3案通緝犯又懸掛假車牌 中市逢甲商圈拒捕衝2機車釀1傷

台中市政府警察局第六分局員警13日晚上近9時，巡邏中發現1輛自小客車懸掛偽造的壓克力車牌，上前盤查時，駕駛拒檢逃逸衝撞警方，並衝撞2輛機車造成1名騎士輕傷，警方立即壓制並逮捕駕駛，依法嚴辦；由市政所長謝俊雄立即前往慰問2名遭衝撞的騎士，表達關心之意。

警方指出，第六分局市政所員警，昨晚巡經西屯路2段與河南路口，發現1輛自小客車懸掛壓克力牌照，遂尾隨其至西屯區福上巷，將23歲的張姓駕駛攔下盤查；張男假意配合警方盤查之際，加速油門駛離；過程中衝撞員警及停放一旁警用機車。

該車快速沿福上巷駛離，行經福星路與福上巷口衝撞行駛中2輛機車，造成其中1名騎士右腳踝擦挫傷，員警旋即將張嫌拖下車壓制逮捕。經查張男為詐欺、妨害自由、竊盜等3案通緝犯，全案依偽造特種文書、詐欺、妨害自由、竊盜等通緝及妨害公務移送偵辦。

中市警第六分局長蔡元戎表示，警方自11月11日起全力推動「除暴安民專案」，要讓市民感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，建立市民對治安的信心，只要敢在臺中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根、除惡務盡，臺中的治安絕對不容挑戰和破壞。