買房是人生頭等大事，各種面向都必須考量，但鑒於房價高漲，預算有限的情況只能從中取捨。有網友表示，他買房最在意「交通、房價、公司距離」，像市容、或是生活機能等倒是其次，即便每次經過林口都對其市容讚不絕口，但想到通勤大塞車就卻步。貼文一出後，大多網友都認為房價才是重點，價格到了才能去考慮其他因素。

1名網友在PTT房屋版發文，他羅列5大因素選擇居住地，分別為「交通、生活機能、離公司距離、房價、居住地氣候」。就他個人住在基隆而言，雖然生活機能、市容較差、冬天時常下雨，但交通方便，往來台北也不會塞車，房價低，離公司又近。

原PO表示，多次經過林口都覺得市容很漂亮，甚至一度想移居林口，但是在想到三不五時大塞車，且上下班通勤有距離，取捨下只能放棄住林口；相較於生活機能、氣候，他更在意交通、公司距離和房價，生活機能有個基本就可以了，「那各位買房重視的點是什麼呢？」。

底下網友紛紛透露自己對居住地的選擇條件，不少人認為價格最重要，而交通、公司距離次之，「錢啊，條件再好你不夠是能買喔」、「價格，你只買的起1500，不可能考慮2000，價格到了才考慮其他」、「買得起」、「公司距離，台積電在哪炒房炒到哪」、「交通、公司距離」、「買蛋黃旁，少了點生活機能，買台車比較實在」。