俄羅斯今天動用否決權，正式否決聯合國安全理事會有關氣候變遷和全球安全決議，這項決議獲得聯合國多數成員國的支持。

法新社報導，尼日和愛爾蘭提出決議草案，要求聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將「有關氣候安全風險併入全面性預防衝突策略，作為其中的核心部分」。

這項決議草案獲得聯合國安理會15個成員國中的12國支持。

中國棄權，印度投票反對，稱全球暖化主要是相關經濟發展的議題，而非國際安全。

這項決議請求聯合國秘書長在2年內報告氣候變遷造成的「安全影響」，並尋求如何因應這些風險建議。

1名要求匿名的外交官員表示，鑒於這項決議「非屬極端」，俄羅斯這次動用否決權很難理解。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說，莫斯科否決這項決議「沒有理由」。

她說：「氣候危機就是安全危機。」（譯者：徐睿承）1101214