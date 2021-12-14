俄羅斯今天動用否決權，正式否決聯合國安全理事會有關氣候變遷和全球安全決議，這項決議獲得聯合國多數成員國的支持。
法新社報導，尼日和愛爾蘭提出決議草案，要求聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將「有關氣候安全風險併入全面性預防衝突策略，作為其中的核心部分」。
這項決議草案獲得聯合國安理會15個成員國中的12國支持。
中國棄權，印度投票反對，稱全球暖化主要是相關經濟發展的議題，而非國際安全。
這項決議請求聯合國秘書長在2年內報告氣候變遷造成的「安全影響」，並尋求如何因應這些風險建議。
1名要求匿名的外交官員表示，鑒於這項決議「非屬極端」，俄羅斯這次動用否決權很難理解。
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說，莫斯科否決這項決議「沒有理由」。
她說：「氣候危機就是安全危機。」（譯者：徐睿承）1101214
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。