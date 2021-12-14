芝加哥公牛出現第10位被隔離的球員！艾伊澤強生(Alize Johnson)美國時間周一被列入聯盟COVID-19健康安全協議的隔離名單，讓公牛只剩下9位可用球員。此外還有一些球團職員工也被隔離。聯盟聲明暫停公牛的下兩場比賽：本周三對活塞、周五對暴龍的比賽。

這兩戰是2021-22球季首次因疫情爆發而延期舉行的賽事，公牛下一場預計跳到20日（下周一）對戰湖人，公牛目前17勝10敗排名東區第3。聯盟正打算加強防疫，往後沒有施打「第3劑」疫苗的球員必須每日接受檢測。目前被隔離者至少需要10至14天才能回歸。

艾伊澤強生，最快12月24日回歸。

拉文(Zach LaVine)，最快12月23日回歸。

布朗(Troy Brown Jr.)，最快12月23日回歸。

多蘇姆(Ayo Dosunmu)，最快12月22日回歸。

史丹利強生(Stanley Johnson)，最快12月22日回歸。

小瓊斯(Derrick Jones Jr)，最快12月21日回歸。

湯瑪斯(Matt Thomas)，最快12月19日回歸。

迪羅薩(DeMar DeRozan)，最快12月17日回歸。

懷特(Coby White)，最快12月15日回歸，已確定染病。

格林(Javonte Green)，最快12月15日回歸。

拓荒者後衛CJ麥科倫(CJ McCollum)前日對《紐約時報》抱怨，感覺少數沒有打疫苗的球員被外界給針對，事實上NBA球員的疫苗接種率達到98%，這已經比美國55%至60%的機率好多了，足以做為榜樣。