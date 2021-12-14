本周六（18日）將舉行4大公投案投票，符合投票資格的民眾已陸續收到投票通知單。內政部於13日至18日開放線上查詢投票所地點，而中選會近日也公布公投票式樣，並提醒民眾投票時需帶齊「3寶」，包括身分證、投票通知單及印章，同時提醒民眾防疫。

距離投票剩下不到幾天，各黨卯足全力進行最後衝刺。以下為《中時新聞網》整理相關注意事項，供讀者快速掌握：

1218公投投票通知單。（圖／讀者提供）

◆投票時間：110年12月18日（星期六）上午8時至下午4時止。

◆投票資格：年滿18歲之中華民國國民，即民國92年8月28日以前（包括當日）出生，現在中華民國繼續居住6個月以上，並無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者。

◆投票地點：可進入中選會「110年全國性公民投票專區」網站，查詢「我要去哪投票」。

◆投票帶「3寶」：需攜帶國民身分證、投票通知單及印章。若未帶投票通知單，請記住投票通知單上之名冊號次，領票時告知發票管理員。國民身分證如有遺失，請於投票日前至戶籍地戶政事務所申請補發（投票當日，戶政事務所不受理換補發國民身分證）。

投票需攜帶國民身分證、投票通知單及印章。（圖／摘自中選會官網）

◆公投票顏色：

第17案「重啟核四」：白色

第18案「反萊豬」：淺黃色

第19案「公投綁大選」：淺粉紅色

第20案「珍愛藻礁」：金黃色

四大案公投票式樣。（圖／中選會提供）

◆投票流程：測量體溫→確認身分→領取公投票→圈票→投入票匭→完成投票

◆四大公投案

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）。

◆公投案沒通過會怎樣 ?

➤重啟核四：正方強調，若沒通過會造成缺電、漲價、空汙和國安等4危機。反方則指出，核四重啟面臨核廢料處理問題，而政府已規劃提高再生能源及低碳天然氣發電比例，確保穩定供電。

➤反萊豬：正方強調，若沒通過，萊克多巴胺缺乏人體長期攝取量之健康報告、依國人飲食習慣攝取豬肉數量遠高於其他肉品，雖有國際標準但未必適用於國人、政府邊境抽檢率低，全面標示將耗費大量人力成本 、政府黑箱決策且迴避立院監督，導致中央方不同調將耗損國力，恐淪利益交易籌碼。

➤公投綁大選：正方強調，若沒通過會降低投票率，不符合民主文化。反方則指依上次經驗太慘痛，顯見有缺失。

➤珍愛藻礁：正方強調，若沒通過，珍貴的藻礁地景及生態系將遭破壞。反方則指已盡力做到生態保護。

◆怎樣才算通過？（門檻）

根據《公民投票法》規定，有效同意票須達投票權人總額1/4以上，且有效同意票數應多於不同意票者，才算通過。