新冠變異株Omicron來勢洶洶，台灣也出現3個案例，引起各界關注，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男分享，AZ最新研究顯示，打完2劑AZ對於Omicron的保護力幾乎是零，讓他忍不住疾呼「不要再打AZ，打了也是白打！」而且若Omicron不小心漏進社區，恐會使台灣升回三級警戒，因為疫苗已失效，其傳染力又是Delta的1.5倍。

沈政男昨在臉書發文分享，疫苗對Omicron的保護力，陸續有相關研究出爐，AZ團隊的最新研究將打完2劑AZ滿28天後的血清去中和病毒，結果發現20多名受試者中和Omicron的能力，幾乎全降到可偵測水平之下，也就是等於零；而接種完2劑BNT疫苗，保護力雖然也是明顯下降，但多少還保留一些對於Omicron的保護力。

沈政男指出，英國官方的實打研究也得出類似結論；南非的血清研究則顯示BNT對Omicron仍有一些保護力。根據上述各個研究的結果，他認為「不要再打AZ了，因為打了也是白打！」當然要不要聽取這個建議，是每個人的自由。

沈政男表示，第三劑疫苗的保護力，打BNT可將保護力拉到7成多，但這只是初步數據，畢竟如果2劑AZ等於沒效，那多打一劑BNT就可變神效嗎？而第三劑的重症保護力目前還不知道，因為Omicron產生重症的機會較低，相關的試驗根本還做不出來。

沈政男坦言，Omicron的預測模型也逐漸開始有人來計算，英國流行病學家尼爾·弗格森（Neil Ferguson）認為，Ｏmicron的傳染力是Delta的1.25至1.5倍左右，跟先前計算的差不多。而這意味著疫情恐怕會被打回去年三月，而且病毒傳染力強3倍，還好重症率與死亡率明顯下降，但大家真的都準備好再玩一次「新冠疫情：魷魚遊戲」嗎？

沈政男也說，Omicron最好不要從國門漏進來，否則恐回到三級警戒，因為疫苗已失效，而Omicron的R值又是Delta的1.5倍。雖然感染後都是輕症，但案例一多，醫療體系就會崩潰，屆時多數確診案例只能待在家中，繼續傳染給家人，讓疫情延燒不盡。

沈政男透露，如今最好的辦法還是「嚴守邊境」，不要讓案例漏進來，但政府還是堅持要推行「7+7」的政策，因此建議大家能打第三劑就快去打，接種完2劑AZ後應打全劑莫德納，也不用等5個月再打，因為現在保護力都是零了，再等下去恐怕會變負的。

沈政男也提醒大家繼續戴好口罩、避免非必要的群聚，尤其應避免和沒戴口罩的陌生人共處一室，上述的防疫規則仍是台灣防疫最重要的法寶。「大家，隨人顧性命！」