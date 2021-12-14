新北市長侯友宜未對公投態度，遭藍營自己人圍剿，侯友宜13日在臉書發文表示自身對公投的態度，但公投演變至今變成對人不對事，非友即敵，像選舉一樣，「相信人民都厭煩了，都累了」。對於侯的表態，據悉，國民黨表示，黨主席朱立倫今於今天「統一」回應。

四大公投將於12月18日投票，侯友宜因遲未正面表態，傳遭黨內形塑成藍營力推公投若未過的戰犯，前總統馬英九日前更向侯友宜喊話，希望侯在最後階段站出來4個都同意，但侯友宜仍是未表態，且也沒參加藍營主辦的公投宣講，引發黨內不滿。

對此，侯友宜昨（13日）在臉書表示，本來一場從專業、理性、科學出發，大家可以好好去論辯，冷靜思考判斷後，尊重多數民意選擇的公投，曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？原本該是一個一個議題就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，但仍未明確表態對公投態度。

侯這篇文章一出，再度引發黨內爭議，藍委陳玉珍在臉書發文表示「臨表涕泣，不知所云」；台北市議員徐巧芯表示，自己尊重所有人的投票意願，而她選擇四個同意。據《中央社》昨報導，朱立倫今天會對侯的表態作出回應。