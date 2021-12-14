晶華(2727)受惠疫情趨緩後的報復性消費及國旅需求爆發，2021年11月合併營收強勁復甦、回升至近7月高點。展望後市，集團祭出多元方案積極搶攻節慶、年菜、尾牙春酒等旺季商機，宴會廳業績達成率已有去年同期逾75％水準，為年底前及明年首季業績添薪。

晶華2021年11月自結合併營收4.51億元，雖較去年同期4.79億元小減5.92％，但較10月3.53億元成長達27.71％、回升至近7月高點。累計前11月合併營收43.85億元，較去年同期48.53億元減少9.66％，續處近9年同期低點，但衰退幅度較前10月10.07％收斂。

晶華指出，11月合併營收較去年同期減少0.28億元或5.92％，主因處分達美樂披薩、9月起不再認列營收所致，若排除達美樂，則較去年同期增加0.27億元或6.25％，整體營運已呈現顯著復甦態勢。

展望後市，晶華推出餐飲及住房限時快閃專案、「晶華美食到你家」優惠續搶「雙12商機」，並因應接續到來的聖誕跨年節慶商機，推出「平安夜饗宴」、「聖誕甜品市集」、「晶華饗樂品酒」等專案，受惠疫情趨緩後報復性消費與國旅大爆發，已獲得廣大迴響。

同時，台北晶華今年匯集4種珍稀食材，祭出包括台、滬、粵、日、西式食藝的9項年菜料理品項，以多元化選擇滿足不同顧客需求，積極搶攻圍爐年菜商機。針對企業尾牙春酒需求，亦推出「年終歡唱＋餐飲全額回饋」、「微型尾牙」及「外燴尾牙」等多元方案。

晶華表示，今年推出的多元尾牙方案，目的是豐富各企業行號平日舉辦部門尾牙春酒選項，並將戰線拉長至農曆年後的春酒旺季。目前宴會廳截至春節前周五至周日檔期皆已經訂滿，平日則約為8成，業績達成率已有去年75％以上水準，為營運挹注良好動能。