臺企銀(2834)積極參與數位金融創新，與中信銀、華銀、台銀及台灣網路認證、台灣微軟共組實證團隊，打造「跨金融機構遠匯交易重複性驗證平台」，透過區塊鏈技術解決銀行業者面臨遠期外匯交易的重複性弊端，防止企業炒作匯率，獲主管機關高度認可。

臺企銀表示，今年加入由金管會推動的國內首座「金融科技創新園區FinTechSpace」，著眼於園區跨界整合多方資源、為推動金融創新重點實證場域。今年園區主推跨金融機構「自主聯合實證案」，此次的遠匯交易重覆性驗證平台，正是重要成果展示之一。

此次實證團隊由銀行端提供業務相關知識及測試情境，台灣網路認證公司貢獻區塊鏈技術解決方案，台灣微軟則提供穩定的雲端網路環境，並藉由園區資源參與監理門診與主管機關交流，針對遵法、流程、資安等不同構面討論並驗證解決方案可行性。

團隊最終提出以區塊鏈技術打造「跨金融機構遠匯交易重複性驗證平台」，運作原理為企業向銀行申請遠期外匯交易服務，銀行將企業提供的交易相關資訊，經加密後上傳至區塊鏈，並快速比對鏈上是否存在相同交易紀錄。

若經比對後發現存在相同交易記錄，銀行間應進行線下照會、確認此筆交易是否為重複交易。利用區塊鏈的資料同步機制及不可竄改性，平台可確保銀行在保護客戶交易隱私前提下，大幅降低出現重複交易可能，進而維持匯率穩定。

而對銀行業者而言，平台亦大幅減少銀行人工作業及紙本交易文件成本，且因有多家銀行共同參與，更能做到在不向同業透露業務交易量狀況下，達成過去無法做到的跨業者間資料查核，亦降低銀行發生違規案件風險。

臺企銀除了在園區實證場域發展，亦在數位創新發展力求精進，今年網路ATM、網路銀行及行動銀行APP三大數位通路已全新改版。其中，新版行動銀行APP採取活潑風格設計、並有多項創新服務，盼讓客戶感受便捷且豐富的數位服務體驗。