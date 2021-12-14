氣象局表示，輕颱雷伊明天有機會增強為中度颱風，下周一（20日）開始颱風水氣會影響台灣，氣象專家吳德榮也指出，雷伊颱風在6、7天後的模擬路徑有大迴轉朝台灣方向走的可能，影響下周一之後的天氣，全台降雨機率提高。同時周五至周日清晨鋒面及較強冷空氣南下，中部以北下探13度，達到大陸冷氣團等級。

氣象局今晨發布基隆市、新北巿、宜蘭縣3縣市大雨特報，受東北風影響，今日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

雷伊颱風方面，輕颱雷伊今凌晨2時中心位置是在鵝鑾鼻東南方約2550公里的海面上，向西北西移動，氣象局表示，預計明天（15日）有機會增強為中度颱風，周五、周六（17日、18日）逐漸通過菲律賓中南部群島往南海方向移動。

雷伊颱風預估明轉中颱，周五、周六（17日、18日）逐漸通過菲律賓中南部群島往南海方向移動。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，大多數模式中，雷伊颱風大約在6、7天後，在南海皆有大迴轉的模擬路徑，其中部分甚至朝台灣方向；但途中遇強垂直風切及較冷的低層大氣等不利因素，能否維持颱風強度很值得懷疑。

吳德榮說，即使「雷伊」一路減弱，其外圍水氣往台灣輸送，仍將影響下周一(20日)之後的天氣，下周一(20日)颱風外圍水氣逐漸接近，全台雲層逐漸增厚，局部短暫降雨的機率逐漸提高，尤其山區，甚至為已進入旱季的中南部，帶來降雨的機率。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天上午起東北季風減弱，東半部偶有局部短暫雨，西半部晴朗穩定；氣溫逐漸回升。周三、周四（15、16日）東北風轉東南風，西半部晴朗穩定，東半部偶雨；天氣回暖，早晚偏涼，明日起中南部清晨易有輻射霧。

吳德榮表示，周五起至周日清晨（17日至19日）鋒面掠過、較強冷空氣南下，明顯轉冷，不排除低溫下探14度以下，達到大陸冷氣團標準，氣象局更預估中部以北降下探13度。周五北部、東半部有局部雨；周六公投日當天水氣略減，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。