新北市長侯友宜終於對公投表態，昨（13）日在臉書以為題「我對公投的看法」發出千字長文，引發熱議。對此，前立委林濁水直呼，「當今之世居然有此一咖，是為奇跡（奇蹟）」。

侯友宜認為，每個人之所以獨一無二，不只在於外貌與另一個人不同，更在於你的思想，應該來自於自己思辨後的詮釋，不應被任何其他人所匡限。這是彼此尊重，更是自由意志的展現。

他表示，本來一場從專業、理性、科學出發，大家可以好好去論辯，冷靜思考判斷後，尊重多數民意選擇的公投，曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？原本該是一個一個議題就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎？我相信人民都厭煩了，都累了。

對於公投的真正意涵，侯友宜指出，是人民自主意志的展現，好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案。不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

此文一出，引發正反雙方激辯，林濁水今（14）日則在臉書以52字評論，寫下「『真正』的『直接民權主義』，只是不知道他知不知道，他這樣講，直接民主純粹度比孫中山超過多多。當今之世居然有此一咖，是為奇跡」。