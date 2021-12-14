許多公共人物表面光鮮亮麗，但私下卻藏著不為人知的辛酸，知名主持人鄭弘儀近日在談話性節目與醫生討論疾病時，就透露每個月因為應酬過多，長期下來覺得喉嚨卡卡，一度懷疑罹患咽喉癌，醫生當場幫他診斷後也給出答案。

鄭弘儀主持節目《新聞挖挖哇！》，最新一集邀請專業醫師解答冬天常見的疾病，腸胃科醫生透露病患最常罹患疾病就是「胃食道逆流」，誘發原因與吃甜食、炸物等有關，如果病情嚴重可能罹患食道癌、胃癌等，鄭弘儀透露每個月應酬局很多，因此喝酒頻率相當高，甚至常常覺得「喉嚨卡卡、想咳嗽」，一度擔憂罹患咽喉癌，不過在高粱酒加入溫開水後，竟意外解決不適狀況，

鄭弘儀長期覺得喉嚨卡卡，一度懷疑罹患咽喉癌。（圖／新聞挖挖哇 Youtube）

醫生也在節目中為鄭弘儀做甲狀腺超音波檢查，診斷後發現有顆甲狀腺水泡，不過解釋此狀況與年紀有關係，屬於正常現象，至於甲狀腺與血管沒有太大問題，還誇讚「又均勻又漂亮」，才讓他鬆了一大口氣，更表示食道也相當健康，還不忘開玩笑表示：「可以繼續喝沒有關係」。

鄭弘儀之前曾在節目上透露，10年前曾罹患憂鬱症，由於身上扛了7條官司，加上身為公眾人物常遭外界批評，一度想要休息但手上有節目及收視壓力，只得打消此念頭，更因此復發過2次，他透露發病的那段期間，身為公眾人物的他要去看身心科，壓力可說是超級大，後來聽從醫生囑咐按時服藥9個月，目前已經熬過焦慮症，恢復健康。

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