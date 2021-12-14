今年美網冠軍、英國網球女將拉杜卡努(Emma Raducanu)感染了新冠肺炎COVID-19，需要至少10天的隔離，她首先會錯過本周開打的阿布達比公開賽，也會影響到明年1月澳網的備戰。拉杜卡努有輕微的症狀，她透過阿布達比賽事的官方聲明：「我很期待在阿布達比的球迷面前比賽，但很不幸，在COVID-19檢測陽性之後，我必須延後等到下一個機會。我正在依規定隔離，希望盡快回歸。」

澳網的防疫規定非常嚴格，將於1月17日開打，所有球員必須完整施打疫苗並在入境72小時之前檢測陰性，不然就會在飯店遭到隔離。女單排名前100的女子選手約有80%施打過完整疫苗。

拉杜卡努世界女單排名第19，入選英媒BBC正要舉辦的年度最佳運動員節目，生病之後也無法出席典禮。雖然影響澳網的備戰訓練，但要趕上澳網開打應該沒有問題。

本月12日在阿布達比舉行的F1賽車大獎賽，7屆冠軍、英國傳奇賽車手漢米爾頓(Lewis Hamilton)在爭議中衛冕失敗，引發各界議論。「英國楊丞琳」拉杜卡努正好也是F1賽車的粉絲，並且視漢米爾頓為偶像，她目前就在阿布達比，本來預計要去現場看賽車，但最後缺席。