高雄一名趙姓男子7月機車行經高雄市時，看見一名正妹小欣（化名）彎腰，趙男竟伸手摸過小欣的屁股，慘被告上法院。高雄地院審結，依違反性騷擾防治法判5月徒刑，得易科罰金15萬。可上訴。

判決書指出，趙男於7月10日凌晨3時間，騎車行經高雄市前金區一處路口人行道，當時小欣彎腰為腳踏車上鎖，趙男見有機可趁，便伸出手對小欣的屁股又摸又掐就落跑，案經小欣報警處理，警方調閱監視器畫面才查獲全案。

令人髮指的是，趙男在警詢時供稱，「不知道摸人屁股是性騷擾」、「我一時覺得好玩才出手摸了小欣的屁股」等語。

高雄地院法官認為，趙男並不認識小欣，卻趁著對方不可抗拒之際，亂觸碰其臀部，引起對方的嫌惡感與心理陰影；此外，趙男先前曾公然遛鳥、亂摸女性胸部遭判刑，顯見毫無悔改之意，不宜輕縱，最終依乘人不及抗拒而為觸摸其臀部之行為，累犯，處5月徒刑，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。

性騷擾防治法第25條第1項規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金。