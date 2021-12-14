好貴的一盒餛飩。一名有多次竊盜前科的許姓男子，在南投縣某超市竊取一盒45元的餛飩，以其餘商品掩蓋結帳後步出超商時，恰巧遭到員警盤查出通緝身分而遭逮捕，進一步發現他竊取超商內的餛飩，事後許男遭判處有期徒刑5月，以每日1千元換算易科罰金，總計要罰15萬3千元，相當於這盒餛飩原本價格45元的3400倍。

根據判決書記載，許男曾在民國109年間因竊盜案件，經臺灣南投地方法院以判處有期徒刑4月確定，於110年3月19日徒刑執行完畢出監。

但許男出獄後仍詎不知悔改，在110年9月12日下午4時3分許，前往南投某大生鮮超市生鮮超市，趁旁人不注意時，偷偷竊取冷凍櫃內的餛飩1盒（價值計新臺幣45元），然後藏放在隨身包包內。

事後許男前往櫃台結帳，還偷偷用其他商品做為掩護，但許男離開超市時，剛好因為另犯竊盜案件遭通緝，恰巧有員警在超市前巡邏進行盤查，當場遭到查獲，並發現許男在超市內且竊取餛飩。

法官審酌，許男已有多次竊盜案件經法院判處罪刑確定之前科紀錄，素行不良，且許男正值壯年，竟不思以正當方式謀生，而任意竊取他人財物，顯然欠缺尊重他人財產權之觀，但考量許男坦承犯行，因此處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。