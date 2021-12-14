小編今天（14日）精選5件不可不知的國內外財經大事。英特爾CEO基辛格本周訪問台灣與馬來西亞，可望與台積電董事長劉德音見面並洽談3奈米合作；之後飛往馬來西亞舉行記者會，計劃投資馬幣300億（約71.2億美元）在大馬興建一座新工廠，希望提升自家先進半導體封裝技術的製造能力。

【1】英特爾CEO訪大馬 將投資71億美元建廠

美國晶片巨擘英特爾（Intel）計劃投資馬幣300億（約71.2億美元）在馬來西亞興建一座新工廠，希望提升自家先進半導體封裝技術的製造能力。

【2】作帳行情燒 13檔股海明燈亮

台股2021年封關倒數13個交易日，年底作帳行情加溫，今年來「勝率最高」的投信操作亦成焦點。緯穎（6669）投信連買25日、買超張數逾千張，聯詠（3034）、天鈺（4961）亦獲投信連買十、九日，三檔股價勁揚1～3％；欣興（3037）、華航（2610）即便股價下挫，投信仍瘋狂抄低「買不停」，13檔投信連買股成「股海明燈」。

【3】台灣先生谷月涵：台股2萬點泡沫將至

寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）表示，台股年底有望挑戰「萬八」關卡，2022年有機會看到前無古人的20,000點，然示警台股市值膨脹，股市風險提高，指數最後一波拉升會相當快速，建議投資人要控制資金水位，「更要跑快一點。」

【4】大同換董總 王光祥全面接管

大同經營權易手一年，董事長盧明光、總經理何春盛13日雙雙宣布請辭，大股東王光祥接手董事長、總經理則由精英董事長鍾依文回鍋，這項人事案將於21日董事會決議通過。王光祥也提出了資產開發等六大願景規劃，並將在最短時間內做到發股利的承諾。

【5】浙江疫情加劇 台企拉警報

大陸經濟大省也是台商投資重鎮的浙江，新冠疫情快速升溫，目前蔓延紹興、寧波和杭州三地，其中紹興為重災區，當地大批企業被迫停工，其中，上虞區形同封城狀態，人員、物流來往皆受阻。