牛津經濟研究院（Oxford Economics）預測，東南亞預計將成為2022年全世界GDP（經濟成長）最快速地區，大概有6.1%，其中以馬來西亞、菲律賓以及越南最有希望看見高成長，但大馬最值得期待。

以馬來西亞來說，當地在2022年時，GDP預估有6.7%，將是2021年的兩倍左右。因大馬目前有超過9成人口是完全接種，嚴格的社交禁令陸續放寬，馬來西亞最糟糕時刻似乎已經過去。

馬來西亞10月與11月消費者信心增加，家庭支出強勁反彈，工業生產、出口以及零售銷售都有復甦跡象，當地就業市場也得以健全發展。

牛津經濟研究院認為，大馬政府2022年的擴張性財政預算，以及龐大的景氣刺激計畫應該會讓當地復甦更加穩定。目前從零售與出口大幅成長可看出成效，而在這種赤字預算政策下，2020年的赤字年增超過20%。同時，2021年也是增加20%以上。

對於全球供應鏈斷鏈問題，2022年可望會更好。自8月以來新冠疫情趨緩後，東南亞社交禁令陸續放寬，再加上全球貿易活動熱絡，東南亞製造業採購經理人指數也因此跟著成長。

牛津經濟研究院表示，亞洲、歐洲與美國之間海運主要航線運力已逐漸恢復中。根據統計，2021年前九個月就小增6%。就在亞洲製造商努力生產來自全球訂單的同時，全球塞港的情況還是未見明顯改善。

不過，馬來西亞主要港口巴生港（Port Klang）的裝卸貨卻有出色的表現。全球主要港口中，巴生港平均作業周轉率僅兩天是最短的，一般來說都需要一周左右。

對於新變種的病毒株Omicron，對全球影響是有相當嚴重性的，但2022年首季應該就可控制住。不過，若抗疫又重新鎖國下，全球GDP可能會從目前預估的4.5%，再腰斬至2.3%左右。同時，東南亞的出口將受衝擊，2022年的GDP成長預估將不再有6.1%，可能會降至4.3%。

ICAEW（英格蘭與威爾士特許會計師協會）指出，Omicron對東南亞經濟體的景氣復甦以及經濟成長構成威脅，特別是當下新冠疫苗並未能有強大防護力。所以，該區政府、企業以及民眾一定要共同努力，並遵守國際衛生標準努力做好抗疫工作。