買房須考慮許多條件，有網友表示，他挑房子最在意的就是交通便利、通勤距離與房價，像他雖然對基隆的天氣與生活機能不滿意，但房價便宜又離公司近，讓他還是住得很適應。他問大家買房最在意什麼，引起網友熱議，多數網友都認為，房價絕對是第一考量。

原PO在PTT房屋板上條列5項買房時會注意的條件，包括交通便利、生活機能、通勤距離、房價與氣候，並表示，自己目前住在基隆，優點在於往返台北十分方便，且下班時往基隆方向一路暢通，不怕遇到塞車，距離公司很近外，房價和雙北相比也很親民。

原PO認為，雖然基隆的交通、房價都很好，但天氣十分潮濕外，生活機能也有待加強。近期他經常往返林口，發現林口市容寬敞舒適，有了想搬過去的衝動，但一想到林口離公司很遠，上下班又經常塞車，只好作罷。

他好奇詢問，大家買房時最在意的是什麼，引起網友熱議，多數網友都認為，房價絕對是第一考量，其次則是交通與通勤距離，「價格到了才考慮其他」、「沒錢沒得選，只能選買得起的地方」、「綜合考量，一項100分其他都0分也沒意義」、「總的來說就交通最重要，綠地公園次之，商店機能最不重要」。