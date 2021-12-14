客人吃完牛排幫收桌才離場，究竟是貼心還是雞婆，上千人吵成一團。（圖／翻攝自爆廢公社）

到餐廳吃完飯順手整理桌面，究竟是貼心還是雞婆？一名網友PO照片分享說，牛排館用餐完以後，客人離場前將所有的餐具疊起來，到底用意何在？引起網友討論，不少網友認為這樣很貼心，店家感覺會比較好整理。不過，許多在餐飲業工作的網友卻苦笑說，如果油膩膩的碗盤沒擦就疊在一起，其實反而是困擾，因為真的很難洗，且每間店都有自己整理的方式與流程，這樣疊在一起，收到後面還是要花時間分類。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》上分享照片說，到年排館用餐結束，將桌面弄成這樣再離場，用意何在？從照片中可見，某桌客人吃完牛排後，將盤子、湯碗、飲料杯、甜點碗以及所有的餐具都疊在一起，且所有的餐具看起來都用衛生紙擦拭過，看上去非常整潔。

貼文引起網友討論，「如果遇到好店家，我也會這樣做」、「我也都會習慣性將桌子擦乾淨垃圾集中整理好」、「疊的很好呀，收進去垃圾倒掉其他進洗碗槽就好，感覺很專業」、「這樣會比較好收，感覺很快」、「吃完收一收擺桌角很正常吧」、「這種客人要去哪裡找，都擦乾淨了，再洗就很好洗」、「客人很貼心」。

不過，許多在餐飲業工作的網友則苦笑說，感謝客人想體恤服務生，但有時候這樣反而造成困擾，因為他們須多花時間分類。「各家有自己收的流程，這樣全部都疊在一起我們還要多花時間再分類，體恤服務生是很好，但有時候是多此一舉」、「本來飲料杯、冰淇淋杯沒沾到油，現在沾到油，要多花時間洗」、「以前做外場，碗很缺急著洗，疊起來沾到油會很不好洗，主要看各外場的處理習慣，貼心是自認為的，不一定體貼到別人的心裡」。

原PO後來也補充說明，他不是整理碗盤的客人，也不是店家的服務生，分享這張照片的用意也不是為了要公審，只是曾經聽說吃完飯主動將餐盤疊起來，反而會造成店家的困擾，所以想了解這樣的舉動到底是雞婆，還是貼心？